«Требует смягчить наказание»: отчим убитого 5-летнего мальчика в Краснодаре шокировал своим заявлением

Сергей Бугорков просил суд смягчить меру пресечения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре состоялось заседание над родителями-убийцами 5-летнего мальчика. Трагедия произошла в ночь на 9 июня 2022 года. Сергей Бугорков нанес Андрюше Лукьяненко (имя изменено) 38 ударов по голове и туловищу деревянным массажером и проводом от зарядки. Родители-убийцы легли спать, а мальчик скончался от полученных повреждений.

В Краснодаре состоялось судебное заседание. Фото: https://t.me/opskuban

А уже 10 июня мать малыша обратилась за помощью к волонтерам и спасателям. Алена Масленникова заявила, что они всей семьей отдыхали у реки Кубань. Андрюша ушел кормить бродячих животных и бесследно исчез. Однако это все оказалось лишь инсценировкой. Андрюша был уже мертв.

Бабушка Андрюши Лукьяненко Анжелика Любимова долгое время боролась за опеку над детьми (у малыша есть еще три сестры). Но суд тогда решил, что мать не несет вреда своим детям…

Адвокат Анжелики Любимовой Евгения Тутушкина рассказала «Комсомольской правде»-Кубань» подробности судебного заседания. Выяснилось, что Сергей Бугорков просил суд смягчить меру пресечения.

- Защита Бугоркова ходатайствовала о том, чтобы мера пресечения была более мягкая. По их мнению, данный состав необходимо переквалифицировать, как оставление в опасности (125 статья УК РФ), - рассказала «Комсомольской правде»-Кубань» адвокат Евгения Тутушкина.

Как удалось выяснить, Бугорков требовал явку по повестке на время судебного заседания. То есть, защитники Сергея просили, чтобы подсудимый вел обычный социальный образ жизни.

- Данное ходатайство было рассмотрено. Но суд его отклонил. Сергей Бугорков и Алена Масленникова оставлены под стражей, - заключила Евгения Тутушкина.

Полноценно уголовное дело будет рассмотрено 20 января в Краснодарском краевом суде. Судебное заседание запланировано на 11:00 часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жестоко избили 38 раз массажером. Появились жуткие подробности убийства 5-летнего мальчика родителями в Краснодаре

В Краснодаре начался суд над родителями-убийцами 5-летнего мальчика (подробнее)

Даже спустя полгода холмик утопает в цветах. Как выглядит могила 5-летнего мальчика, убитого родителями в Краснодаре

Сестры убитого родителями 5-летнего мальчика в Краснодаре живут с бабушкой (подробнее)

Долго боролась за внука, но не успела. Бабушка убитого 5-летнего мальчика рассказала, с кем остались девочки

В Краснодаре бабушка убитого родителями 5-летнего мальчика заботится о его сестрах (читать далее)