Жестоко избили 38 раз массажером. Появились жуткие подробности убийства 5-летнего мальчика родителями в Краснодаре

Состоялся суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском краевом суде 9 января состоялось судебное заседание, на котором рассматривалось уголовное дело по убийству 5-летнего мальчика. По версии следствия, малыша убили собственные родители. Суд начался в 11:00 часов.

Напомним, трагедия произошла 10 июня. Мать мальчика Алена Масленникова в тот день обратилась за помощью к волонтерам и спасателям. Она всем рассказала, что вся семья отдыхала у реки Кубань. Говорила, что Андрюша Лукьяненко (имя изменено) ушел кормить котенка и бесследно исчез.

Мальчика тогда искал весь город. Однако это все оказалось лишь инсценировкой. Андрюша был уже мертв. Мальчика, по версии следствия, убил собственный отчим. Сергея Бугоркова арестовали, а Алена осталась на свободе. Она была беременна. Однако после родов Алену Масленникову сразу же арестовали, а новорожденную Елизавету забрали в дом малютки.

На судебном заседании Краснодарский краевой суд принял к производству уголовное дело, возбужденное в отношении Сергея Бугоркова, обвиняемого в убийстве 5-летнего мальчика.

С марта по июнь 2022 года мать малыша с отчимом систематически избивали детей за непослушание, плохое поведение и успеваемость в школе. По данным следствия, родители Андрюши использовали ремень, шнур питания, деревянный массажер. Малышу причиняли физические и психические страдания.

В ту самую злополучную ночь Сергей Бугорков нанес Андрюше 38 раз ударов по голове и туловищу деревянным массажером и проводом от зарядки. Родители-убийцы легли спать, а мальчик скончался от полученных повреждений. Об этом сообщили в пресс-службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

- Подсудимые обвиняются в том, что в ночь на 9 июня 2022 года нанесли малолетнему сыну женщины удары различными предметами, а также руками и ногами по голове и туловищу, от которых он скончался, - сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

По окончанию заседания, суд продлил Алене и Сергею срок содержания под стражей. Следующее заседание назначили на 20 января 2023 года. -Санкция за наиболее тяжкое из преступлений предусматривает наказание от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.

Ранее мы рассказывали, что Андрюшу Лукьяненко похоронили 21 июня рядом с дедушкой. Спустя полгода маленькая могилка завалена игрушками, цветами и венками… Но за ней постоянно ухаживает бабушка Андрюши Анжелика Васильевна Любимова, которая заботится о его сестрах.

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