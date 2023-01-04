Стало известно, когда пройдет суд над родителями убитого 5-летнего мальчика в Краснодаре

Суд состоится 9 января. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Историю про убитого 5-летнего мальчика в Краснодаре запомнили все местные жители. Трагедия потрясла всех неравнодушных людей. Малыша убили собственные родители.

Напомним, мать мальчика, Алена Масленникова, 10 июня обратилась за помощью к волонтерам и спасателям с просьбой помочь в поисках ребенка. Она рассказала, что вся семья отдыхала у реки Кубань. Андрюша Лукьяненко (имя изменено по требованию законодательства) ушел кормить котенка и бесследно исчез. Именно такую версию в полиции рассказала мать малыша. Мальчика тогда искал весь город. Однако это все оказалось лишь инсценировкой. Андрюша был уже мертв.

Мальчика похоронили рядом с дедушкой. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Мальчика, по версии следствия, убил собственный отчим. Андрюшу Лукьяненко похоронили 21 июня рядом с дедушкой. Спустя полгода маленькая могилка завалена игрушками, цветами и венками… Но за ней постоянно ухаживает бабушка Андрюши Анжелика Васильевна Любимова, которая заботится о его сестрах.

Сергея Бугоркова (отчим Андрюши Лукьяненко) арестовали, а Алена осталась на свободе. Она была беременна. Однако после родов Алену Масленникову сразу же арестовали, а новорожденную Елизавету забрали в дом малютки.

Сергей Бугорков признался в убийстве пасынка Фото: Личная страница Вконтакте

У Алены Масленниковой были еще две дочки - Ангелина и Ариша. Сейчас все три девочки живут с бабушкой. Анжелике Любимовой передали полное опекунство. Хотя лишение родительских прав она добивалась долгое время… Но суд тогда посчитал, что мать с отчимом не нанесут вреда малышам…

Адвокат Анжелики Любимовой Евгения Тутушкина рассказала «Комсомольской правде»-Кубань», когда пройдет судебное заседание.

- Девятого января состоится суд над Аленой Масленниковой и Сергеем Бугорковым. На заседании будет рассматриваться уголовное дело по убийству мальчика, - заявила Евгения Тутушкина.

Заседание будет проходить в Краснодарском краевом суде.

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