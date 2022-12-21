Долго боролась за внука, но не успела. Бабушка убитого 5-летнего мальчика рассказала, с кем остались девочки

Бабушка погибшего пятилетнего мальчика Анжелика Любимова. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

История про убитого 5-летнего мальчика собственным родителями в Краснодаре потрясла всех неравнодушных людей. Мать малыша, Алена Масленникова, 10 июня обратилась к волонтерам с просьбой помочь в поисках ребенка. Она заявила, что вся семья отдыхала у реки Кубань. Родители на секунду отвлеклись, а Андрюша Лукьяненко (имя изменено по требованию законодательства) ушел кормить котенка. После этого мальчик бесследно исчез. Именно такую версию в полиции рассказала мать малыша.

31-летняя Алена своей вины и вины мужа не признает.

На поиски вышли все неравнодушные жители, волонтеры, соседи, спасатели и сотрудники МЧС. Однако все это оказалось лишь инсценировкой… Мальчика, по версии следствия, убил собственный отчим. Андрюшу Лукьяненко похоронили 21 июня рядом с дедушкой. Спустя полгода маленькая могилка завалена игрушками, цветами и венками… Но за ней постоянно ухаживает бабушка, которая заботится о его сестрах.

У Алены Масленниковой были еще две дочки - Ангелина и Ариша. Елизавету она родила после убийства Андрюши. Однако правоохранители арестовали Алену, а малышку забрали в дом малютки.

Сейчас все три девочки живут с бабушкой. Анжелике Васильевне Любимовой передали полное опекунство. Хотя женщина добивалась лишения родительских прав долгое время. И ей это даже почти удалось (судебное решение имеется в распоряжении редакции). Но апелляция его отменила, посчитав, что мать не представляет угрозы для своих детей.

- Я воспитывала и старшую ее дочку и Андрюшку, - со слезами на глазах вспоминает бабушка убитого мальчика. - Дети ей были не нужны. Она меняла мужиков, как перчатки. И даже штраф получала за занятие проституцией. Дети всегда рыдали, когда их отдавали обратно к Алене. Андрюша не хотел к ней… Но сейчас уже с этим ничего не поделать. Тогда суд так решил…

Сестры мальчика живут с бабушкой. Фото: личный архив Анжелики Любимовой

Анжелика Васильевна рассказала нам, что часто приезжает на могилку Андрюши Лукьяненко. Женщина вместе со своим мужем убираются, поправляют венки, приносят новые цветы и игрушки. Фотография, сделанная во время последней поездки мальчика на море, за полгода уже выцвела. Однако голубые глаза мальчика смотрят на каждого, кто приходит к нему. Светлое белое личико и легкая улыбка - именно так запомнили Андрюшу родственники, друзья, знакомые, соседи…

А девочки каждый день просыпаются с улыбкой. Ангелина учится в пятом классе, а Ариша ходит в ясли.

Мальчика похоронили рядом с дедушкой. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

- Самая маленькая Елизавета нами командует и руководит, - с улыбкой рассказывает Анжелика Любимова. - Ангелина продолжает заниматься восточными танцами и ходит к репетитору.

Бабушка девочек не жалеет денег. Она делает все, чтобы их детство стало счастливым.

К сожалению, дом не удалось восстановить. Он стоит на углу опасного перекрестка. Здесь постоянно происходили аварии. А машины врезались в дом. Из-за этого угол начал сыпаться. Сейчас там установили светофор, который регулирует движение. Однако дом приходится обматывать строительной изолентой, чтобы вода во время дождя не проникала в одну из комнат.

- Нам сначала страховая компания заплатила 33 тысячи рублей на восстановление дома. А потом пришло письмо, что много выплатили и надо вернуть 2000 рублей. Но мы не расстраиваемся. Главное, чтобы были детки… - говорит Анжелика Любимова.

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