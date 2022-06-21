У крошечного гроба рыдали даже мужчины. В Краснодаре похоронили 5-летнего мальчика, убитого родителями

В Краснодаре похоронили 5-летнего мальчика, убитого родителями. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Смерть 5-летнего Андрюши Лукьяненко (имя изменено по требованию законодательства) стало большой трагедией не только для семьи, но и для всего города. В его поисках участвовали десятки неравнодушных людей, которые прочесывали каждый сантиметр Краснодара в надежде найти ребенка живым. Увы, это была всего лишь инсценировка, придуманная матерью мальчика. К тому времени ребенок был мертв - его убил, как считает следствие, собственный отчим.

С самого утра в доме, где так часто гостил мальчик, были десятки людей. Проводить малыша в последний путь и поддержать его бабушку с дедушкой пришли друзья, знакомые, родственники и просто неравнодушные люди. Казалось, скорбит весь район. Вот только самые близкие, казалось, люди так и не пришли.

31-летняя мать ребенка Алена Маслянникова-Бугоркова приехала к дому своей мамы. Ее заметил дедушка мальчика, когда она стояла у дерева. Подойти к ней, правда, не успел - женщина тут же убежала.

Мать ребенка заметили у дома бабушки мальчика, но на кладбище она так и не решилась приехать.

Как говорят соседи, с 10 июня она ни разу не позвонила и не пришла в дом своей матери. Не появился и биологический отец мальчика, который в свое время отказался от сына, но доверил его воспитание бабушке Анжелике Васильевне.

- На нее больно смотреть, она едва держится, особенно когда увидела внука. Она ведь помнила его еще живым, таким улыбчивым, - говорят друзья семьи.

Мальчика похоронили по соседству с прадедушкой. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Во время прощания женщине постоянно предлагали лекарство для успокоения, но она отказывалась. Унять боль и слезы они, похоже, уже не могут. Чего говорить, сдержаться, увидев маленький белый гробик, было сложно всем. Рыдали даже мужчины, которые несли хрупкое тельце ребенка на своих плечах.

Похоронить малыша решили на кладбище в хуторе Ленина рядом с прадедушкой Василием, которого не стало 10 лет назад.

Десятки людей принесли венки со словами соболезнования. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

- В последний раз тебя вижу. Прощаюсь с тобой, такой мой маленький, - сквозь слезы произнесла бабушка ребенка. В этот момент за руку ее держит муж Виталий.

У могилы вокруг море венков. Один из самых крупных - от управления уголовного розыска МВД по Краснодарскому краю. Все расходы, а также организацию похорон и отпевание ребенка взяла на себя полиция - так решили поддержать семью.

Рядом стоят и другие венки - от бабушки с дедушкой, друзей семьи. К искусственным цветам приклеены игрушки.

Могила ребенка утопала в цветах. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

- Эту фотографию мы сделали 1 января 2021 года. Поехали тогда в Геленджик. Он попросил меня: «Бабуля, сфоткай меня здесь». Любил фотографировать, везде его снимала, - говорит со слезами бабушка, смотря на последний снимок своего внука с машинкой в руках.

Букет красных роз украсил опустошенный земляной холмик. За ним на могилу тут же посыпалось огромное количество цветов: гвоздики, хризантемы. Рядом один за другим расположились венки с черными лентами "Помним. Любим. Скорбим".

После погребения у могилы остались лишь самые близкие. Уходя, каждый выражал соболезнования бабушке с дедушкой. Они же, обнимая друг друга, безмолвно благодарили уже не в силах что-либо сказать. Мать мальчика проводить в последний путь сына так и не пришла...

«Комсомолка» выражает искренние соболезнования семье мальчика.

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