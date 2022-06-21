Шокирующие подробности. Перед тем как закопать, родители с убитым мальчиком в сумке приходили к друзьям в Краснодаре

Момент, как отчим выносит клетчатую сумку с телом мальчика, засняли камеры, установленные в подъезде.

Шокирующие подробности стали известны во время прощания с убитым родителями 5-летним мальчиком в Краснодаре. Перед тем как закопать, родители с убитым мальчиком в сумке приходили к друзьям.

- Алена и Сергей дружат с одной молодой семьей, так вот после трагедии они приходили к этой паре домой вместе с той самой клетчатой сумкой, в которой лежал уже мертвый мальчик. Они даже раскрыли ее и показали им, что там ребенок! - признается корреспонденту «КП» прабабушка мальчика Нина. - По всей видимости, они хотели попросить помочь им - то ли спрятать тело, то ли еще что. Это уму непостижимо, даже представить себе этого не могу.

По словам женщины, семья, к которой родители нагрянули с нежданным визитом, наотрез отказалась помогать, они выставили их за дверь. О том, сообщили ли они об этом правоохранителям, неизвестно. Официального подтверждения этому нет.

- Послушайте, Алене мальчик был не нужен. Когда нам она только сообщила, что он потерялся, мы себе места не находили, Анжелика была на нервах, лекарства пила, обзванивали больницы, морги, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» прабабушка мальчика. - Когда искали мальчика, сюда домой к бабушке Алена приезжала, равнодушно посмотрела на всех, но толком ничего и не сделала для его поисков. Даже не плакала, ей было все равно...

Напомним, отчим ребенка сейчас находится под стражей. Его задержали по подозрению в убийстве мальчика. Тем временем мать убитого малыша разыгравшая розыск мертвого сына, не проходит пока ни как соучастница, ни как укрывательница. На прощание с ребенком она не приехала.

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