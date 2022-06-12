Три раза разводилась, рожала, а между - зарабатывала проституцией: бабушка убитого пятилетнего мальчика в Краснодаре рассказала, какой образ жизни вела его мать

Бабушка погибшего пятилетнего мальчика Анжелика Любимова. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

В одноэтажном доме на Пашковской все готово к встрече с прессой. В большой комнате на мягких диванах с леопардовыми накидками сидят бабушка погибшего Андрюши Лукьяненко Анжелика Васильевна, ее пожилая мама и сестра. Между ними бегает муж Анжелы, отвечает на многочисленные звонки. В других комнатах – соседи и адвокат семьи. Все готовы рассказать о непутевой матери мальчика и о том, как он жил вместе с ними.

- Начинаем? – Анжелика Васильевна волнуется, но говорит уверенно. – Аленка была нормальным ребенком, училась, но, когда ей стукнуло 14 лет, умер муж, и она как сорвалась. В 20 лет вышла замуж в первый раз, разбежалась. А потом началось – то с одним, то с другим. Отец Андрея бросил ее, когда она была беременная. Пришла ко мне. Андрюшу из роддома сюда привезли, тут он и рос, и старшая внучка Света тоже.

Хоть дети уже год не живут с бабушкой – повсюду их следы. В коробках грузовики и модельки легковушек – погибший мальчик очень любил в них играть, на полках – награды Светы. Девочка занималась восточными танцами. В огромном чемодане мягкие мишки и костюмчики Андрюши. Как будто бы брат и сестра вышли ненадолго и скоро вернутся в свою комнату. Дед Виталий даже перепелок завел, когда в доме появились внуки, чтобы питались хорошо.

- Я, моя мама и муж их растили. В 2021 году я подала иск об ограничении родительских прав Алены, и суд удовлетворил его. Но она обжаловала решение и забрала Андрюшу и Свету себе. Алена только не работала. Перебивалась случайными заработками в магазинах, но там были недостачи и ее выгоняли. А еще она занималась проституцией. Полиция застукала ее в 2019 году, штраф даже платила, - говорит Анжелика Любимова.

Бабушка Анжела не отрицает - ссоры с дочерью были делом постоянным. Конфликтовали из-за всего, но главное – из-за детей.

- Потом она вернулась и привела этого Сергея. Просила, чтобы я его прописала, но я не сдалась. В какой-то раз он ударил Андрюшу, говорил, что ребенок очень непослушный, надо воспитывать. Я стала ругаться, говорила, что у нас в доме так не принято, - продолжает бабушка погибшего мальчика.

Жить вместе две семьи не смогли. Новоявленный зять и дочь ушли на съемную квартиру и перестали общаться с родственниками. Детей Алена вновь оставила на руках бабушки.

- Она как-то пришла и принесла им «подарок» - два банана и два яблока. Вот и вся забота. Мы детей кормили, одевали, а она весь материнский капитал профукала, - рассказывает Анжелика Васильевна.

Золотой ребенок

Маленького Андрея в семье боготворили. Мальчик родился недоношенным, хлопот с ним было много, но он быстро догнал сверстников. Андрюша был шумным и шустрым, как и все мальчишки. В пять лет знал, какие ключи подойдут, чтобы прикрутить что-то в машине. Вместе с сестрой танцевал и делал растяжку.

Мальчик очень любил машинки.

- Он спал с нами, когда был младенцем. Мы с мужем по очереди с ним возились, с пеленок, но больше, конечно, Виталий. Они находили общий язык, все-таки мужчины, - говорит Анджела.

- Андрей очень любил машины. Знал все марки. Любил гулять, просто ходить на улице. А еще мы с ним катались так - он едет на велосипеде, я рядом на автомобиле, чтобы следить, чтобы ничего не случилось. За ним глаз да глаз нужен был. Очень шустрый, а пешком не угонишься, - вспоминает дедушка Андрея Виталий Лиготский.

В последний год мальчик с сестрой жил с мамой и отчимом на съемной квартире. Соседи часто видели во дворе детей одних, без взрослых. Рядом с домом есть площадка, там они проводили время. Выглядели сестра и брат ухоженными, были всегда хорошо одеты. А мальчика вообще любили все.

- Он был чудо. Не по годам развитый, рассуждал, как взрослый. Как будто ему не 5, а 12 лет, - говорит соседка по подъезду, где жила семья Маслянниковых-Бугорковых в последнее время и откуда, по версии следствия, вынесли тело убитого мальчика. – Семья обычная, жили небогато, муж работал от зари до зари, а Алену мы почти не видели, она все время была дома, даже с малышкой не гуляла. Никаких пьяных скандалов и дебошей. Все спокойно. Единственно, у них был сбит режим, и дети могли лечь спать после полуночи.

«Я не знаю, кто это сделал»

Мать погибшего мальчика Алена своей вины и вины своего нынешнего мужа не признает. Сейчас она находится у родственников с оставшимися детьми – 11-летней Светой и 1,5-годовалой малышкой. Их квартира опечатана. Ключи у нее забрали. Скоро женщине рожать – она на восьмом месяце беременности. Встречаться лично она не стала, рассказала все по телефону.

31-летняя Алена своей вины и вины мужа не признает.

- Ничего нового я вам не скажу. Мы отдыхали на Гидрострое у реки, Андрюша пошел кормить рыжего котенка, а потом пропал. Куда и что с ним произошло - я сказать не могу, потому что не знаю, - ответила Алена. – Накануне мне звонил отец Андрюши. Он знал о том, что мы собираемся на пикник. Он может быть причастен к гибели сына, и моя мать.

Версию следствия женщина не признает. Говорит, что на нее и супруга оказывается давление. Тем временем следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» в отношении Сергея Бугоркова. Он уже рассказал, где находится тело убитого мальчика. При этом Алене не предъявлено обвинение ни как соучастнице, ни как укрывательнице.