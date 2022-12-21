Даже спустя полгода холмик утопает в цветах. Как выглядит могила 5-летнего мальчика, убитого родителями в Краснодаре

Холмик утопает в цветах. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Окраина кладбища в хуторе Ленина. У одной из главных троп между десятками могил можно заметить небольшое серое надгробие. Там погребен пожилой мужчина, а рядом с ним - свежая могила, заваленная венками и детскими радостями. Именно здесь 21 июня похоронили 5-летнего мальчика, убитого родителями в Краснодаре.

Трагедия потрясла весь город. 10 июня родители малыша обратились к волонтерам с просьбой помочь в поисках ребенка. По их словам, они всей семьей отдыхали у реки Кубань и жарили шашлыки. В какой-то момент их сын пошел покормить котенка, а потом бесследно исчез. Такую версию в полиции рассказала мать Андрюши Лукьяненко (имя изменено по требованию законодательства).

Мальчика похоронили рядом с дедушкой. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Волонтеры, спасатели и обычные краснодарцы, вышли на улицы и прочесывали каждый сантиметр Краснодара в надежде найти ребенка. В соцсетях активно делали рассылку о пропаже 5-летнего мальчика. Вот только все это оказалась всего лишь инсценировкой, которую придумала мать Андрюши. К тому времени ребенок был мертв - его убил, как считает следствие, собственный отчим.

Спустя полгода холмик утопает в цветах, венках и игрушках. Больше всего здесь машинок, их очень сильно любил Андрюша. Рядом с могилкой часто ходят кошки. Андрюша любил животных. Дома у его бабушки всегда было много кошек и собачек. Мальчик всегда уделял каждому внимание.

Рядом с могилкой часто ходят кошки. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

- Часто прохожу мимо этой могилы. Смерть мальчика тогда потрясла весь город. Вот серая кошка, она всегда здесь. Ходит и мурлычит, - рассказывает охранник кладбища.

Десятки людей, которые остались неравнодушными к этой трагедии, буквально завалили небольшой земляной холмик цветами и игрушками. На могиле появились и новые венки с игрушками. Местные жители, когда приходят к своим родственникам, часто навещают Андрюшу Лукьяненко.

На фото, которое прикрепили к кресту, - мальчик в Геленджике. Этот снимок сделала бабушка, когда ездила с внуком на отдых к морю. Поездка стала для ребенка последней. Фотография за полгода уже выцвела. Однако голубые глаза мальчика смотрят на каждого, кто приходит к нему. Светлое белое личико и легкая улыбка - именно так запомнили Андрюшу родственники, друзья, знакомые, соседи…

Появились новые венки и игрушки. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Напомним, сейчас расследование уголовного дела по факту убийства ребенка продолжается. Отчим заключен в СИЗО. Мать мальчика задержали, после того как она родила еще одну девочку.

Как сейчас живет семья убитого родителями 5-летнего мальчика

Ангелина, Ариша и Елизавета живут с бабушкой. Анжелика Васильевна Любимова обращалась в суд, чтобы лишить мать Андрюши родительских прав. И ей это даже почти удалось (судебное решение имеется в распоряжении редакции). Но апелляция его отменила, посчитав, что мать не представляет угрозы для своих детей. Теперь, когда Алену Маслянникову задержали, девочек передали на воспитание бабушке.

Сестры мальчика живут с бабушкой. Фото: личный архив Анжелики Любимовой

- Ангелина учится в пятом классе, Ариша ходит в ясли, а самая маленькая Елизавета нами командует и руководит, - с улыбкой рассказывает Анжелика Любимова. - Ангелина продолжает заниматься восточными танцами и ходит к репетитору.

К сожалению, дом не удалось восстановить. Он стоит на углу опасного перекрестка. Здесь постоянно происходили аварии. А машины врезались в дом. Из-за этого угол начал сыпаться.

- Нам сначала страховая компания заплатила 33 тысячи рублей на восстановление дома. А потом пришло письмо, что много выплатили и надо вернуть 2000 рублей. Но мы не расстраиваемся. Главное, чтобы были детки… - говорит Анжелика Любимова.