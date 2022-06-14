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Происшествия14 июня 2022 10:02

Отчим арестован, а мать - на свободе: женщине, инициировавшей поиски мертвого сына в Краснодаре, пока не предъявили обвинения

Юрист рассказал, что грозит женщине за то, что скрыла гибель своего ребенка
Оксана КАДОЧНИКОВА
Многодетная мать ждет четвертого ребенка.

Многодетная мать ждет четвертого ребенка.

Убийство маленького Андрюши Лукьяненко (имя изменено. – Прим. ред.) повергло в шок весь Краснодар. 10 июня родители малыша обратились к волонтерам с просьбой помочь в поисках ребенка. По их словам, они всей семьей отдыхали у реки Кубань и жарили шашлыки. В какой-то момент их сын пошел покормить котенка, а потом бесследно исчез. Такую версию в полиции рассказала мать Андрюши. Как оказалось, это была лишь инсценировка. К тому времени ребенок был мертв.

- Вечером 8 июня между мужчиной и пятилетним сыном супруги возник конфликт в квартире, где они жили. Фигурант нанес множественные удары руками и ногами по различным частям тела ребенка, в том числе по голове, после чего все легли спать. Проснувшись утром, супруги обнаружили мальчика без признаков жизни, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Отчим вынес убитого мальчика в большой сумке из квартиры, а потом закопал на берегу реки. Это место он сам показал следователям, когда те начали распутывать дело о таинственном исчезновении ребенка. Сейчас мужчина находится под стражей и дает показания.

31-летней матери погибшего ребенка Алене пока не предъявлены обвинения ни по одной статье уголовного кодекса. Она находится с оставшимися дочерьми – 11-летней Светой и 1,5-годовалой Верой. Женщина ждет еще одного ребенка, у нее большой срок беременности. Через месяц ей рожать.

- В ходе следствия будет проверена возможная причастность матери погибшего мальчика к совершению данного преступления, будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания ребенка в семье, установлены причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления, - отметили в СУ СК по Краснодарскому краю.

Алена с очередным мужем, который подозревается в убийстве Андрюши, только год назад стали воспитывать старших детей. Все это время 11-летняя Света и 5-летний Андрей жили с бабушкой и дедушкой. Суд сначала ограничил в родительских правах молодую женщину, но она подала апелляцию, и суд изменил свое решение. При этом бабушка вспоминает, что отчим уже тогда замахивался на мальчика. Так он воспитывал ребенка.

Юристы считают, что выводы о причастности или непричастности матери убитого Андрюши к преступлению делать рано. Этим должны заниматься правоохранительные органы.

- Я ужасно тронут этой человеческой трагедией. Но прокомментировать ситуацию не могу. Эту работу должны проводить следователи, а вину устанавливать суд. Иногда кажущиеся очевидными вещи при детальном рассмотрении могут не оказаться таковыми, - отметил адвокат АБ «Правовой статус» Алексей Иванов.

Адвокат бабушки погибшего мальчика считает, что если вина женщины будет доказана, то она может избежать реального наказания из-за... детей.

- По какой статье ее можно судить, говорить трудно. Но в связи с тем, что она не лишена родительских прав, то ее беременность и наличие несовершеннолетних детей смягчит наказание. А лишить ее родительских прав трудно. По закону, это можно сделать, если она совершила преступление в отношении этих детей. Но этот приговор должен вступить в силу, - прокомментировал адвокат Виталий Трембач. - По новым обстоятельствам – из-за гибели сына - мы будем пытаться ограничить ее в родительских правах и подавать апелляцию.

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