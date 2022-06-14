Отчим арестован, а мать - на свободе: женщине, инициировавшей поиски мертвого сына в Краснодаре, пока не предъявили обвинения

Многодетная мать ждет четвертого ребенка.

Убийство маленького Андрюши Лукьяненко (имя изменено. – Прим. ред.) повергло в шок весь Краснодар. 10 июня родители малыша обратились к волонтерам с просьбой помочь в поисках ребенка. По их словам, они всей семьей отдыхали у реки Кубань и жарили шашлыки. В какой-то момент их сын пошел покормить котенка, а потом бесследно исчез. Такую версию в полиции рассказала мать Андрюши. Как оказалось, это была лишь инсценировка. К тому времени ребенок был мертв.

- Вечером 8 июня между мужчиной и пятилетним сыном супруги возник конфликт в квартире, где они жили. Фигурант нанес множественные удары руками и ногами по различным частям тела ребенка, в том числе по голове, после чего все легли спать. Проснувшись утром, супруги обнаружили мальчика без признаков жизни, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Отчим вынес убитого мальчика в большой сумке из квартиры, а потом закопал на берегу реки. Это место он сам показал следователям, когда те начали распутывать дело о таинственном исчезновении ребенка. Сейчас мужчина находится под стражей и дает показания.

31-летней матери погибшего ребенка Алене пока не предъявлены обвинения ни по одной статье уголовного кодекса. Она находится с оставшимися дочерьми – 11-летней Светой и 1,5-годовалой Верой. Женщина ждет еще одного ребенка, у нее большой срок беременности. Через месяц ей рожать.

- В ходе следствия будет проверена возможная причастность матери погибшего мальчика к совершению данного преступления, будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания ребенка в семье, установлены причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления, - отметили в СУ СК по Краснодарскому краю.

Алена с очередным мужем, который подозревается в убийстве Андрюши, только год назад стали воспитывать старших детей. Все это время 11-летняя Света и 5-летний Андрей жили с бабушкой и дедушкой. Суд сначала ограничил в родительских правах молодую женщину, но она подала апелляцию, и суд изменил свое решение. При этом бабушка вспоминает, что отчим уже тогда замахивался на мальчика. Так он воспитывал ребенка.

Юристы считают, что выводы о причастности или непричастности матери убитого Андрюши к преступлению делать рано. Этим должны заниматься правоохранительные органы.

- Я ужасно тронут этой человеческой трагедией. Но прокомментировать ситуацию не могу. Эту работу должны проводить следователи, а вину устанавливать суд. Иногда кажущиеся очевидными вещи при детальном рассмотрении могут не оказаться таковыми, - отметил адвокат АБ «Правовой статус» Алексей Иванов.

Адвокат бабушки погибшего мальчика считает, что если вина женщины будет доказана, то она может избежать реального наказания из-за... детей.

- По какой статье ее можно судить, говорить трудно. Но в связи с тем, что она не лишена родительских прав, то ее беременность и наличие несовершеннолетних детей смягчит наказание. А лишить ее родительских прав трудно. По закону, это можно сделать, если она совершила преступление в отношении этих детей. Но этот приговор должен вступить в силу, - прокомментировал адвокат Виталий Трембач. - По новым обстоятельствам – из-за гибели сына - мы будем пытаться ограничить ее в родительских правах и подавать апелляцию.

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