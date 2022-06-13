Следком опубликовал видео, как отчим выносил тело убитого 5-летнего мальчика в Краснодаре в клетчатой сумке

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В Краснодаре заключили под стражу обвиняемого в убийстве мальчика его 28-летнего отчима.

- По указанию руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Андрея Маслова уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины передано в первый отдел по расследованию особо важных дел. Сегодня по ходатайству следователя в отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

Суд арестовал Сергея Бугоркова на два месяца. Его жена, мама мальчика Алена, не проходит по делу ни свидетелем, ни обвиняемой.

Кроме того, следком региона обнародовал кадры с камер видеонаблюдения. На них видно, как отчим выходит из подъезда с большой клетчатой сумкой, в которой, предположительно, находилось тело убитого мальчика.

По версии следствия, мужчина ударил мальчика по голове, а после пошел спать. Утром ребенка обнаружили мертвым. После чего, чтобы скрыть следы преступления, отчим положил тело в сумку, вывез и закопал на берегу реки Кубани. А через два дня с супругой сообщил в полицию о якобы безвестном исчезновении сына.

Мужчина вместе с матерью мальчика исполнял роль убитого горем родителя. Тело ребенка пролежало в квартире два дня. Потом отчим вынес его из дома в клетчатой сумке и закопал недалеко от места активных поисков.

- Расследование продолжается. Будет проверена возможная причастность матери погибшего мальчика к совершению данного преступления. Также следователи изучат условия жизни и воспитания ребенка в семье и установят причины, способствовавшие совершению данного преступления, - отметили в СУ СК России по региону.

Корреспондент «КП» побывал в квартире, где проживал пятилетний мальчик, которого убил отчим. В комнате все напоминает о ребенке: в коробках грузовики и модельки легковушек.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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