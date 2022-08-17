Мать убитого отчимом пятилетнего мальчика в Краснодаре арестовали после родов

Алена Бугоркова задержана.

В деле об убийстве пятилетнего мальчика из Краснодара новый поворот. Его мать, 31-летняя Алена Бугоркова, арестована после родов. Об этом сообщила бабушка погибшего ребенка.

- Она родила в Шахтах в Ростовской области девочку. А потом ее арестовали вечером 16 августа. Так сказали нашему адвокату, - рассказала "КП"-Кубань" Анжелика Любимова.

Какое обвинение предъявлено женщине, пока неизвестно. Новорожденная малышка находится под присмотром врачей в специализированном учреждении. Остальные дочери Алены - 11-летняя Света и 1,5-годовалая Вика (имена детей изменены по требованию законодательства. - прим. ред.) - живут у бабушки.

- Сейчас они со мной. Света очень рада, девочки адаптировались. Младшая скоро пойдет в детский сад, проходим комиссию, - отметила Любимова.

КОНКРЕТНО

Убийство пятилетнего Андрюши (имя изменено по требованию законодательства - прим.ред.) шокировало жителей Краснодара. Его отчим и мать инсценировали его пропажу. Они утверждали, что малыш пропал во время пикника на берегу реки Кубань.

На поиски ребенка вышли волонтеры и сотрудники полиции. Позже оказалось, что это простая и жестокая игра. Мальчик был убит дома за несколько дней до объявления об исчезновении. Муж матери, Сергей Бугорков, ударил Андрея несколько раз по голове, а потом семья пошла спать. Утром оказалось, что ребенок мертв. Бугоркова арестовали, а Алена осталась на свободе. Она была беременна.

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