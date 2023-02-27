«Тебе выгодно взять вину на себя»: отчим убитого пятилетнего мальчика в Краснодаре вызывал жалость жены в переписке

Сергей Бугорков.

В Краснодаре 27 февраля прошло пятое судебное заседание по делу об убийстве 5-летнего мальчика. По версии следствия, ребенка убили собственные родители. На заседании зачитывалась личная переписка из СИЗО между Аленой Масленниковой (мать убитого пятилетнего ребенка) и Сергеем Бугорковым (отчим).

Напомним, трагедия произошла 10 июня прошлого года. Тогда мать пятилетнего мальчика Андрюши (имя изменено) Алена Масленникова обратилась за помощью к волонтерам и спасателям. Алена заявила, что вся семья проводила выходные рядом с рекой Кубань. По словам отчима и матери, ребенок ушел кормить котенка, но так и не вернулся. Андрюшу искали всем городом несколько суток. Но позже выяснилось, что пятилетний мальчик уже умер, его убил собственный отчим.

Алена Масленникова.

Сергей Бугорков признался правоохранителям, что избил ребенка до смерти в квартире. После того как отчим нанес мальчику 38 ударов по голове деревянным массажером, Андрюша не проснулся. Утром Сергей Бугорков вынес тело ребенка в клетчатой сумке и закопал возле реки. А Алена Масленникова попросила свою старшую дочь Ксюшу (имя изменено) никому об этом не рассказывать. Потому что мальчика убивали на глазах у его 11-летней сестры.

Могила убитого пятилетнего мальчика Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Но правоохранители выяснили всю правду жуткого убийства. Сергея Бугоркова арестовали, а его жена и мать Андрюши осталась на свободе. Она была беременна. Однако после родов Алену Масленникову сразу же арестовали, а новорожденную девочку забрали в дом малютки. Всего у Алены три дочери. Сейчас они живут с бабушкой. Анжелика Любимова долгое время боролась за своего внука Андрюшу. Ради этого она даже отказалась от собственной дочери. Обращалась во все службы, которые только можно было. Но в ответ - тишина и слова, что мать не нанесет вреда своему ребенку. Дело даже доходило до суда, но заключение было одно - дети остаются с Аленой Масленниковой.

Бабушка убитого пятилетнего мальчика Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Алену и ее супруга Сергея Бугоркова сейчас судят. Во время второго заседания Бугорков начал идти в отказ и не признавать свою вину. А вот Алена Масленникова решила взять убийство на себя. На каждом судебном заседании супруги шокируют своим поведением - они стоят и смеются. У многих был вопрос, почему Алена берет на себя вину, когда бил ребенка Сергей. Громкое дело набирает новые обороты.

На пятом слушании, 27 февраля, суд была зачитана переписка из СИЗО между Сергеем Бугорковым и Алены Масленниковой после убийства ребенка. Адвокат бабушки погибшего мальчика Евгения Тутушкина рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» подробности судебного заседания.

- В письмах Сергей Бугорков признавался в любви к Алене Масленниковой. Писал, как страстно любит ее и как ему жалко, что все это произошло. В письмах из СИЗО он просил взять на себя вину, потому что так выгоднее. Мол, ему грозит пожизненное и в краевом суде мужчинам дают намного больше, чем женщинам, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат Евгения Тутушкина.

По словам Евгении Тутушкиной, Сергей Бугорков обещал забрать всех детей обратно, если он останется на свободе и не станет отбывать наказание. Подсудимый является биологическим отцом Арины и Лизы, но старшая 11-летняя Ксюша не его родная дочь.

Отчим-убийца обещал забрать детей к себе.

- Сегодня должны были допрашивать секретных свидетелей. Но гособвинитель не обеспечил их явку. Возможно, секретных свидетелей будут слушать на следующем заседании, - сообщила Евгений Тутушкина.

Также на заседании зачитывался протокол вскрытия и причина смерти ребенка. Во время озвучки данного документа, смешки Алены Масленниковой прекратились на 120 секунд.

- Сегодня я впервые за все заседания на протяжении двух минут наблюдала грустный взгляд у матери, когда зачитывали документы по вскрытию. Все остальное время они смеются и улыбаются, - отметила Евгения Тутушкина.

Следующее судебное заседание назначили на 3 марта.

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