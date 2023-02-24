Заставляли стоять на гречке за неубранные игрушки. Мать и отчим убитого пятилетнего мальчика в Краснодаре издевались над детьми

Детей постоянно избивали.

Эту трагичную историю помнит каждый неравнодушный человек… Про убитого пятилетнего мальчика в Краснодаре знали многие жители России. Трагедия произошла 10 июня прошлого года. Тогда мать пятилетнего мальчика Андрюши (имя изменено) Алена Масленникова обратилась за помощью к волонтерам и спасателям. Алена заявила, что вся семья отдыхала у реки Кубань. Говорила, что ее сын ушел кормить котенка и бесследно исчез. Ребенка искали несколько суток. Пока не выяснилось, что его убил отчим, который все это время с волонтерами искал Андрюшу.

Сергей Бугорков признался правоохранителям, что избил до смерти ребенка в квартире. После того как отчим нанес мальчику 38 ударов по голове деревянным массажером, Андрюша не проснулся. Утром Сергей Бугорков вынес тело ребенка в клетчатой сумке и закопал возле реки. А Алена Масленникова попросила свою старшую дочь Ксюшу (имя изменено) никому об этом не рассказывать. Потому что мальчика убивали на глазах у его сестры.

Сергей Бугорков.

Но правоохранители выяснили всю правду жуткого убийства. Сергея Бугоркова арестовали, а его жена и мать Андрюши осталась на свободе. Она была беременна. Однако после родов Алену Масленникову сразу же арестовали, а новорожденную девочку забрали в дом малютки. Всего у Алены три дочери. Сейчас они живут с бабушкой. Анжелика Любимова долгое время боролась за своего внука Андрюшу. Ради этого она даже отказалась от собственной дочери. Тем более, по словам Анжелики Любимовой, Алене нужен был только материнский капитал. Женщине почти удалось лишить свою дочь родительских прав, но суд решил, что мать не нанесет вреда своему ребенку.

Алену и ее супруга Сергея Бугоркова сейчас судят. Во время второго заседания Бугорков начал идти в отказ и не признавать свою вину. А вот Алена Масленникова решила взять убийство на себя. На каждом судебном заседании супруги шокируют своим поведением - они стоят и смеются.

Алена Масленникова.

Сестра убитого пятилетнего Андрюши рассказала «Комсомольской правде»-Кубань» жуткие подробности, как Алена с Сергеем постоянно издевались над своими детьми. Летом 2021 году Ксюшу с братом и сестрой родители вновь забрали от бабушки. С того времени дети знали, что стоит молчать и не перечить. Но даже послушание не помогало избавиться от вечных побоев.

- Бабушка добрая, никогда меня и Андрюшу не била. С июня 2022 года по август 2022 года я находилась в детском центре вместе со своей сестрой. В этом детском центре мне находится тоже нравилось больше, чем с отчимом и мамой. Я там часто играла с другими детьми, - начинает рассказывать 11-летняя Ксюша.

Бабушка убитого мальчика. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

По словам девочки, Алена с Сергеем были постоянно злые и часто ругали Ксюшу и Андрюшу. Без рукоприкладства не обходилось. Но пятилетнему Андрюше доставалась больше всего. Мальчика били сильнее и чаще.

- Они били нас только дома в нашей квартире. Меня часто били ремнем, проводом от зарядки. А вот Андрюшу мама с отчимом избивали всем, что под руку попадалось… Часто лупили его массажером, проводом от зарядки, руками и пинали ногами. Они били его по голове, телу, ногам, попе, - с болью вспоминает Ксюша.

Андрюша часто жаловался старшей сестре и говорил, что ему было больно. Но Ксюша ничего не могла сделать. Она сама еще беззащитный ребенок.

Дети Алены живут с бабушкой.

Летом 2021 года семья поехала в Казахстане к бабушке - к маме отчима. Но, когда они вернулись в Краснодар, пятилетний мальчик начал ходить снова в памперсе.

- Он не мог самостоятельно ходить в туалет, у него было недержание. У бабушки Андрюша памперс не носил, ходил в туалет сам. Из-за чего он стал носить памперс, я не знаю. Как говорили мама и отчим из-за того, что он чего-то боялся, - говорит Ксюша.

Алена и Сергей заставляли стоять Ксюшу с Андрюшей на коленях на соли или гречке. Причина - неубранные игрушки, плохие оценки в школе и плохое поведение в детском садике.

- После того, как нас избивали, мы боялись разговаривать с мамой и отчимом. Мы думали, что за любое слово, они снова начнут бить, - со слезами на глазах говорит Ксюша.

Детей били даже за то, что они не хотели возвращаться домой после прогулки. В мае 2022 года Андрюша вместе с Ксюшей резвились на детской площадке. Алена начала звать детей домой, но они еще не нагулялись. Через некоторое время Ксюша и Андрюшей веселые пришли в квартиру.

- Мама и отчим с порога стали меня избивать. Мама била меня по попе зарядкой примерно пять раз. Потом начал бить ремнем отчим. Во время ударов на меня громко кричали и ругались. Я плакала… Я сильно их боялась, потому что думала, что они могут снова меня бить. После этого я боялась разговаривать с ними, начала меньше выходить из своей комнаты, - с болью вспоминает сестра убитого пятилетнего мальчика.

Но над Андрюшей издевались сильнее. В мае 2022 года вся семья находилась дома. Вечером Андрюша начала просто так доставать продукты из холодильника. Мальчик так развлекал себя. Он не хотел ложиться спать. Тогда родители-убийцы разозлились и начали его бить. Алена схватила пятилетнего мальчика за голову и ударила его черепушкой об стену.

- Отчим ударил братика примерно пять раз массажером по телу. После этого мама начали избивать Андрюшу проводом от зарядки. Они продолжали кричать и ругать его. Но они не остановились. Потом мама начала избивать массажером, а отчим зарядкой, - завершает рассказ Ксюша.

Андрюша постоянно плакал и кричал, как ему больно. После избиения он приходил и жаловался сестре, как у него болит все тело. Пятилетний мальчик боялся, что Алена с Сергеем будут дальше избивать его и сестер.

Могила убитого пятилетнего мальчика. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

После очередного раза Андрюша не проснулся.

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