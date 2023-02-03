«Видела, как нес сумку с телом»: соседка семьи, в которой убили пятилетнего мальчика в Краснодаре, шокировала своими показаниями

Отчим вынес тело пасынка.

В Краснодаре 3 февраля прошло четвертое судебное заседание по делу об убийстве 5-летнего мальчика. По версии следствия, малыша убили собственные родители. На заседании свои показания давали соседи и свидетели жуткого убийства.

Напомним, трагедия произошла 10 июня прошлого года. Тогда мать пятилетнего мальчика Андрюши (имя изменено) Алена Масленникова обратилась за помощью к волонтерам и спасателям. Алена заявила, что вся семья отдыхала у реки Кубань. Говорила, что ее сын ушел кормить котенка и бесследно исчез. Ребенка искали несколько суток. Пока не выяснилось, что его убил отчим, который все это время с волонтерами искал Андрюшу.

Сергей Бугорков признался правоохранителям, что убил ребенка в квартире. После того, как отчим нанес мальчику 38 ударов по голове деревянным массажером, Андрюша не проснулся. Утром Сергей Бугорков вынес тело ребенка в клетчатой сумке и закопал возле реки. А Алена Масленникова попросила свою старшую дочь Ксюшу (имя изменено) никому об этом не рассказывать. Потому что мальчика убивали на глазах у его сестры.

Могила Андрюши. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Но правоохранители выяснили всю правду жуткого убийства. Сергея Бугоркова арестовали, а его жена, и мать Андрюши, осталась на свободе. Она была беременна. Однако после родов Алену Масленникову сразу же арестовали, а новорожденную девочку забрали в дом малютки. Всего у Алены три дочери. Сейчас они живут с бабушкой. Анжелика Любимова долгое время боролась за своего внука Андрюшу.... Ради этого она даже отказалась от собственной дочери. Тем более, по словам Анжелики Любимовой, Алене нужен был только материнский капитан. Женщине почти удалось лишить свою дочь родительских прав, но суд решил, что мать не нанесет вреда своему ребенку…

Сергей Бугорков.

Алену и ее супруга Сергея Бугоркова сейчас судят. Во время второго заседания Бугорков начал идти в отказ и не признавать свою вину. А вот Алена Масленникова решила взять убийство на себя. На каждом судебном заседании супруги шокируют своим поведением - они стоят и смеются.

Алена Масленникова.

На четвертом слушании, 3 февраля, суд допрашивал соседей. Ту квартиру, в которой произошло убийство, семья снимала около полугода. Адвокат бабушки погибшего мальчика Евгения Тутушкина рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» подробности судебного заседания.

- На четвертом слушании снова зачитывали показания Ксюши. Также в суде были два свидетеля, которых опрашивали. Это соседка и арендодатель, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» Евгения Тутушкина. - Соседка видела, как нес клетчатую сумку с телом ребенка Сергей Бугорков. Это было в тот самый день, когда они поехали прятать тело.

По словам Евгении Тутушкиной, соседи подумали, что семья собралась ехать на море. Поэтому ничего не заподозрили. Но несколько часов спустя они узнали о пропаже мальчика…

- Арендодатель не смогла четко охарактеризовать Масленникову с Бугорковым из-за того, что редко видела семью, - заключила Евгения Тутушкина.

Следующее судебное заседание состоится 27 февраля в 11:00 часов.

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