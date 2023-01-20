Отчим идет в отказ: мать пятилетнего мальчика из Краснодара взяла вину за убийство сына на себя

Сергей Бугорков нанес 38 ударов по голове малыша.

В Краснодарском краевом суде 20 января состоялось второе судебное заседание, на котором рассматривалось уголовное дело по убийству 5-летнего мальчика. По версии следствия, малыша убили собственные родители. Суд начался в 11:00 часов. Заседание длилось больше двух часов.

Напомним, трагедия произошла 10 июня. История про убитого 5-летнего мальчика коснулась каждого неравнодушного жителя Краснодара. В тот самый злополучный летний день мать мальчика Алена Масленникова обратилась за помощью к волонтерам и спасателям. Она всех убедила в своей легенде. Алена заявила, что вся семья отдыхала у реки Кубани. Говорила, что Андрюша Лукьяненко (имя изменено) ушел кормить котенка и бесследно исчез.

Могила мальчика спустя полгода Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Малыша искал весь город. Однако зря… Андрюша был уже мертв. По версии следствия, мальчика убил собственный отчим. Сергей Бугорков нанес 38 ударов по голове малыша.

Сергея Бугоркова арестовали, а Алена осталась на свободе. Она была беременна. Однако после родов Алену Масленникову сразу же арестовали, а новорожденную Елизавету забрали в дом малютки. В настоящий момент три дочки Масленниковой живут с бабушкой Анжеликой Любимовой. Женщина долгое время боролась за Андрюшу, но не успела…

Бугорков не признает вину, а Масленникова берет все на себя. Фото: https://t.me/opskuban

На судебном заседании Краснодарский краевой суд принял к производству уголовное дело, возбужденное в отношении Сергея Бугоркова, обвиняемого в убийстве 5-летнего мальчика.

Адвокат Анжелики Любимовой Евгения Тутушкина рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» подробности судебного заседания. Выяснилось, что Сергей Бугорков не признает свою вину. А на прошлом заседании он требовал смягчить наказание.

- Мать убитого 5-летнего мальчика взяла всю вину на себя. На заседании опрашивали бабушку, Анжелику Любимову, что ей известно по существу и по жизни ребенка, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» Евгения Тутушкина.

Бабушка погибшего пятилетнего мальчика Анжелика Любимова. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Анжелика Любимова рассказала в суде, какие были взаимоотношения в семье. Напомним, что бабушка постоянно обращалась к правоохранительным органам с просьбой лишить родительских прав Алену Масленникову. И ей это даже почти удалось (судебное решение имеется в распоряжении редакции). Но апелляция его отменила, посчитав, что мать не представляет угрозы для своих детей.

Следующее судебное заседание состоится 27 января в 11:00.

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