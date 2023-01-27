«Стояли и смеялись»: отчим и мать убитого пятилетнего мальчика из Краснодара шокировали своим поведением в суде

Мать убитого 5-летнего мальчика шокировала судью.

В Краснодаре 27 января прошло третье судебное заседание по делу убийства 5-летнего мальчика. По версии следствия, малыша убили собственные родители.

Напомним, трагедия произошла 10 июня прошлого года. Тогда мать пятилетнего мальчика Андрюши (имя изменено) Алена Масленникова обратилась за помощью к волонтерам и спасателям. Алена заявила, что вся семья отдыхала у реки Кубань. Говорила, что ее сын ушел кормить котенка и бесследно исчез. Ребенка искали несколько дней. Пока не выяснилось, что его убил отчим. Который все это время с волонтерами искал Андрюшу.

Потом он сознался, что убил ребенка в квартире, а тело вынес на улицу в спортивной сумке и закопал возле реки. По версии следствия, ребенок мешал родителям отдыхать. И Сергей Бугорков нанес мальчику 38 ударов деревянным массажером по голове. После этого отчим ушел спокойно спать, а Андрюша так и не проснулся…

Мальчика похоронили рядом с дедушкой. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Сергея Бугоркова арестовали, а его жена, и мать Андрюши, осталась на свободе. Она была беременна. Однако после родов Алену Масленникову сразу же арестовали, а новорожденную девочку забрали в дом малютки. Всего у нее три дочери. Сейчас они живут с бабушкой. Анжелика Любимова долгое время боролась за своего внука. Ради этого она даже отказалась от собственной дочери. Женщине почти удалось лишить родительских прав Алену, но суд решил, что мать не нанесет вреда своему ребенку…

Бабушка убитого 5-летнего мальчика воспитывает трех дочек Алены Масленниковой. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Алену и ее супруга Сергея Бугоркова сейчас судят. Во время второго заседания Бугорков начал идти в отказ и отрицать свою вину. А вот Алена Масленникова решила взять убийство на себя.

Бугорков не признает вину.

На третьем заседании, 27 января, отчим и мать убитого мальчика шокировали своим поведением в суде. Адвокат бабушки погибшего мальчика Евгения Тутушкина рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» подробности судебного заседания.

- Алена и Сергей все заседание стояли и улыбались. Постоянно между собой что-то обсуждали, переговаривались и смеялись. Видимо, для них ничего страшного не происходит, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Евгения Тутушкина. - Кроме этого, Алена Масленникова ввела в ступор своим поведением судью. На заседании оглашались показания Ангелины (старшая дочь Масленниковой - от Авт.).

Подсудимые шокировали своим поведением.

Суд удовлетворил ходатайство о том, чтобы показания 11-летней девочки зачитали, не вызывая ее в зал. Однако данный расклад дел не понравился Алене. Она потребовала, чтобы дочь вызвали в суд.

- Судья спросил у подсудимой: «Вы действительно хотите, чтобы ваш 11-летний ребенок пришел в зал судебного заседания, встал за трибуну и заново воспроизводил все то, что она пережила?», - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» Евгения Тутушкина.

На вопрос судьи Алена с ухмылкой ответила: «Да, действительно хочу». В просьбе Масленниковой отказали.

Следующее судебное заседание состоится 3 февраля в 11:00.

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