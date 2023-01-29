«Просили не говорить, что закопали»: сестра убитого пятилетнего мальчика из Краснодара рассказала жуткие подробности его смерти

Ксюша рассказала о последнем дне своего брата.

В краевом суде Краснодарского края судят родителей, которые убили собственного пятилетнего сына. Напомним, трагедия произошла 10 июня прошлого года. Тогда мать пятилетнего мальчика Андрюши (имя изменено) Алена Масленникова обратилась за помощью к волонтерам и спасателям. Алена заявила, что вся семья отдыхала у реки Кубань. Говорила, что ее сын ушел кормить котенка и бесследно исчез. Ребенка искали несколько суток. Пока не выяснилось, что его убил отчим, который все это время с волонтерами искал Андрюшу.

Сергей Бугорков признался правоохранителям, что убил ребенка в квартире. После того, как отчим нанес мальчику 38 ударов по голове деревянным массажеров, Андрюша не проснулся. Утром Сергей Бугорков вынес тельцо ребенка в клетчатой сумке и закопал возле реки.

Сергей Бугорков.

Сергея Бугоркова арестовали, а его жена, и мать Андрюши, осталась на свободе. Она была беременна. Однако после родов Алену Масленникову сразу же арестовали, а новорожденную девочку забрали в дом малютки. Всего у нее три дочери. Сейчас они живут с бабушкой. Анжелика Любимова долгое время боролась за своего внука. Ради этого она даже отказалась от собственной дочери. Женщине почти удалось лишить родительских прав Алену, но суд решил, что мать не нанесет вреда своему ребенку…

Бабушка долго время боролась за внука. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Детям Алены Масленниковой всегда нравилось у бабушки. По словам детей, женщина никогда не кричала на них, а тем более не била. Каждый раз, когда Алены забирала Андрюшу назад в квартиру, он бился в истерике и просился обратно к бабушке. За это мальчика тоже били… как и остальных детей…

Старшая сестра погибшего Андрюши, Ксения (имя изменено) рассказала о последнем дне своего брата. 11-летняя девочка все свое детство наблюдала, как Алена с Сергем избивали детей… Ксюша тоже не раз получала.

Ксюша рассказала правоохранителям всю правду. Все показания девочки содержатся в протоколе (соответствующий документ находится в распоряжении редакции).

- Вечером, за день до того, как Андрюша умер, я, моя сестра и мать были дома. Братик весь день вел себя плохо. Он не хотел идти гулять со мной. Мама злилась из-за этого и кричала. Ночью пришел мой отчим. В это время Андрюша был на кухне и зачем-то доставал продукты. Отчим начал ругаться на братика, - рассказывает Ксюша. - Еще он очень злился на Андрюшу, потому что у него был наполнен памперс.

Тогда Алена решила подлить масло в огонь. Она рассказала своему мужу, что ребенок плохо себя вел целый день. Бугорков отвел Андрюшу в зал и начал его избивать.

Алена Масленникова.

- Я в это время находилась в другой комнате и не видела, как отчим бьет брата. Но я все слышала… Андрюша плакал и кричал. Через некоторое время отчим зашел в спальню, где была я и моя сестра. Он сказал, что у него уже нет нервов. После этого, мама вместе с отчимом пошли обратно к Андрюше и начали вместе его избивать, - с болью вспоминает Ксюша.

По словам девочки, малыш постоянно кричал и плакал от боли. Алена вместе с Сергеем избивали 5-летнего Андрюшу ногами, руками, массажером и проводом от зарядки. В один момент Ксюша услышала, как разбилось стекло в двери на балкон…

- Когда родители закончили избивать Андрюшу, Сергей заставил его без остановки ходить по комнате. А сам отчим пошел спать. Андрюша мне рассказал, мама с отчимом его сильно били, а потом толкнули на дверь балкона. На голове у брата я увидела красные повреждения и лицо было отекшим, - продолжает рассказ Ксюша.

Все дочки Масленниковой живут с бабушкой.

На следующий день Ксюша проснулась в 10:00 часов. Когда 11-летняя девочка пришла в зал, она увидела, что брат свисает с кресла.

- Я подумала, что Андрюша спит. Родители тоже спали. Я пошла обратно прилечь на кровать и уснула. Через некоторое время мама начала будить всех нас, - говорит Ксюша.

В тот момент Алена Масленникова поняла, что Андрюша уже не дышит. Вместе со своим мужем они начали придумывать план.

- Мама позвала меня к себе и сказала, что брат умер. Потом она пошла за большой сумкой. Мама сказала, что туда погрузит Андрюшу и вывезет его. Вместе с отчимом они начали помещать тело брата. Мама сказала, что сейчас все поедем искать место, чтобы закопать и похоронить Андрюшу, - рассказывает Ксюша.

Сергей Бугорков перед отъездом сказал соседке, что они все вместе едут за углями. Однако семья приехала в лес. Сергей вместе с Аленой пошли закапывать тело малыша, а Ксюша вместе с сестрой остались в машине.

- Через некоторое время мама с отчимом вернулись. Но сумки уже не было. На следующий день после этого мама сказала, чтобы я никому не говорила про то, что они избили и закопали Андрюшу. Иначе их могут всех посадить в тюрьму, - закончила жуткий рассказ Ксюша.

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