Провожал домой мимо гаражей. В Краснодаре мужчина домогался несовершеннолетней подруги своих детей

Дело передали в суд Фото из архива КП

В Краснодаре передали в суд дело, заведенное на 38-летнего мужчину. Его обвиняют в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло 16 декабря 2022 года. В тот день мужчина изрядно выпил. Вечером обвиняемый решил провести домой подругу своих детей, которая была у них в гостях. Девочке еще не исполнилось 12 лет.

Ребенок согласился пойти домой с папой своих друзей. Но, по данным следствия, проходя мимо гаражей на улице, мужчина начал приставать к ребенку.

- Он совершил с потерпевшей действия сексуального характера, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

После произошедшего обвиняемый все же довел ребенка до подъезда ее дома, а сам вернулся к себе. В этом время пострадавшая девочка обо всем рассказала маме. Женщина тут же сообщила правоохранителям.

Мужчину задержали и завели на него уголовное дело. На время расследования обвиняемого арестовали. Сейчас он продолжает находиться под стражей.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

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