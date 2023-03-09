Жителей Кубани предупредили об очередной фейковой угрозе авиаударов

Оперштаб назвал фейком очередную воздушную угрозу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кубанские радиостанции снова привлекли внимание хакеров. Днем 9 марта на радиоволнах прозвучало предупреждение о воздушной тревоге. Мужской голос потребовал от слушателей проследовать в укрытие. Также следовало взять с собой медицинские препараты, марлевые повязки и противогазы.

В оперативном штабе Краснодарского края сообщение опровергли. Жителям региона ничего не угрожает.

- Подобные сообщения - фейк. Цель – запугать жителей Кубани. Достоверно о подобных угрозах могут сообщать только официальные ведомства и государственные органы власти, - подтвердили в Оперштабе.

Сообщение о «воздушной тревоге» по тв и радио от украинских хакеров прослушали в Геленджике, Анапе, Новороссийске, Курганинске и Армавире.

- Поддельный сигнал удалось оперативно прервать. Сейчас вещание радиостанций идет в обычном режиме, - сообщили в администрации региона.

Кубань уже не впервые становилась жертвой хакерских атак. Аналогичное вмешательство злоумышленников в эфир местных радиостанций происходило 22 и 28 февраля. а также 6 марта.

Известно, что хакерские атаки также происходят на радиокомпаниях и в других регионах страны.

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