Распускаются первые почки: В Анапе в начале марта зацвели японская айва и магнолия

Распустились крокусы. Фото: Вячеслав Ревун.

На Кубани уже вовсю царствует весна. Теплые дни начались прямо по календарю. С 1 марта температура воздуха уверенно растет. Столбики термометров неоднократно превышали отметку +20 градусов.

Первоцветы в лесу. Фото: Вячеслав Ревун.

Вслед за теплой погодой на всей территории Краснодарского края начали распускаться первоцветы. Маленькие цветочки заполонили лесные поляны. Чаще всего эти растения занесены в Красную книгу, поэтому их нельзя срывать. Штраф за их уничтожение и реализацию для физических лиц - от 2,5 до 5 тысяч рублей. Должностным и юридическим лицам грозит от 15 тысяч до 1 миллиона рублей.

В лесах распустились примулы. Фото: Вячеслав Ревун.

Вслед за подснежниками в лесах появились цикламены и крокусы. Также сейчас можно полюбоваться примулами, нарциссами, гиацинтами и лютиками.

В Анапе распустились крокусы. Фото: Юрий Озаровский.

Первые гиацинты. Фото: Вячеслав Ревун.

В Анапе начала распускаться магнолия. Нежные розовые цветы радуют местных жителей и туристов, которые в шоке от буйства появившихся растений.

- Время цветения абсолютно нормальное. Магнолия начинает цвести уже во многих участках Черноморского побережья. А первоцветы цветут уже 2-3 недели, от предыдущего потепления в феврале, - прокомментировал «КП» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко. - К 8 марту многие растения начинают распускаться. Тем более, что в последние годы зима достаточно теплая, все сдвинулось.

Зацвела японская айва. Фото: Анапское Черноморье.

К сожалению, весна еще недостаточно крепко вступила в свои права. В ближайшие дни на Кубань придет сильное похолодание. Через территорию региона пройдут связанные с циклоном фронтальные разделы. 13 марта температура воздуха днем будет лишь +6...9 градусов. Кроме того, в крае пройдут дожди. Местами возможны грозы. По предварительным данным, непогода захватит край всего на пару дней.

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