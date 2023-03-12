Жителя Новороссийска, избившего школьника в маршрутке за неуважение к женщинам, задержали следователи

Пассажира маршрутки задержали Фото: кадр из видео

В Новороссийске задержали жителя, избившего 16-летнего подростка в маршрутке. Мужчине предъявлено обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, все произошло 8 марта, в маршрутке, проезжавшей по улице Бирюзова. Неизвестный мужчина набросился с кулаками на подростка в общественном транспорте. По словам очевидцев, причиной такой агрессии пассажира стало то, что парень не уступал место в заполненном транспорте.

Разъяренный пассажир во время конфликта с подростком не менее двух раз ударил его руками по лицу. Родители парня после произошедшего сразу написали заявление в полицию.

- Очень сильно пострадало лицо. Синяки под глазом, на шее, зуб сломан. Пока сын сидит дома, приходится пропускать уроки, - ранее рассказывала мама подростка.

Публикациями в СМИ и социальных сетях позже заинтересовались следователи. На неизвестного пассажира, напавшего на подростка, завели уголовное дело по статье о хулиганстве. Самого жителя начали разыскивать.

Спустя несколько дней следователи установили личность мужчины и задержали его. Им оказался 43-летний местный житель.

- Вину признаю полностью, в содеянном раскаиваюсь, - ответил на допросе задержанный.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение. Уточняется, что на время расследования его отправили под домашний арест.

- Фигурант изъявил желание загладить причиненный вред несовершеннолетнему. На период следствия суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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