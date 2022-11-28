Утро начинается не с кофе, а с «прилетов». Известный блогер из Анапы показал, как живут участники спецоперации

Юрий Озаровский продолжает показывать непростую службу российских военных, чтобы поддержать бойцов. Фото: t.me/MoreOz

Известный блогер из Анапы Юрий Озаровский, который рассказывает о жизни на побережье, сейчас все чаще снимает видео на тему СВО. Он уже во второй раз вместе с другими неравнодушными жителями поехал с гуманитарной миссией. При этом, находясь в зоне спецоперации, блогер почти не выпускает камеру из рук. Он записывает все, что видит, и, вернувшись домой, делится впечатлениями.

В этот раз Юрий Озаровский показал, как живут участники спецоперации. По его словам, утро наших военных начинается не с кофе, а с "прилетов" со стороны ВСУ.

- Нас подняли глубокой ночью, перед рассветом, по боевой тревоге. Начались обстрелы, потому мы укрылись в подвалах и ждали, когда все стихнет. В этот момент поражает позитив военных, они шутят, мол, сейчас будет «доброе утро». И так они просыпаются почти каждый день, - рассказывает о сложностях службы наших военнослужащих блогер.

Кроме того, Юрий Озаровский снял на видео то, в каких условиях порой приходится жить нашим ребятам, когда они находятся на боевых позициях. Как правило, в глубине леса военные разбивают шалаш. Там они готовят себе пищу, перекусывают, когда есть возможность. Все свои вещи хранят под пленкой на деревянном настиле - это нужно, чтобы ничего не промокло во время непогоды. При этом на условия никто из бойцов не жалуется - самое главное для них защитить ту территорию, куда их поставили на "дежурство".

Напомним, что все вещи, которые были закуплены в Анапе, военнослужащие получили и сейчас активно используют.

- Необходимый инвентарь для солдат, а также "буханку" для бойцов удалось приобрести благодаря руководителю общественного движения "Время помогать людям" Амазасбу Эйрияну, благотворительной организации "Капельки добра", Гелине Фаизулиной (ЖК "Красная Площадь"), - рассказывает Юрий Озаровский.

Посильную помощь оказали и подписчики самого блогера, которые не остались в стороне и отправили средства на закупку всего необходимого. Всего было собрано 77 тысяч рублей. Военные также поблагодарили всех, кто перечислял деньги и помог приобрести УАЗ для их нужд.

КСТАТИ

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