Яркие цветы на деревьях украсили улицы курорта. В Анапе в марте зацвели абрикос, миндаль и ясень

В Анапе зацвели фруктовые деревья. Фото: Анапское Черноморье.

В Анапе наступила настоящая весна. Вслед за первоцветами, на улицах города уже распускаются фруктовые деревья. Они радуют местных жителей и туристов своим невероятным ароматом и красотой, заставляя фотографировать увиденное.

На курорте распустился ясень. Фото: Анапское Черноморье.

Цветы миндаля. Фото: Анапское Черноморье.

Нарциссы, крокусы, гиацинты и лютики распустились в лесах курорта еще две недели назад. Тогда многие старожилы начали бить тревогу, что первые цветы появились слишком рано.

Нарциссы в Анапе. Фото: Анапское Черноморье.

- На самом деле, время цветения абсолютно нормальное. Первоцветы распустились от предыдущего потепления в феврале. Раньше цветы появлялись в районе 8 марта. В последние годы зима достаточно теплая, поэтому все сдвинулось. Теперь природа начинает распускаться в промежутке с 23 февраля до 8 марта, - сообщил «КП» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

Также во многих участках побережья Черного моря уже можно встретить распустившуюся магнолию. В Анапе посмотреть на нежнейшие нежно-розовые цветы можно на территории городской больницы, у санатория «Надежда» и в сельскохозяйственном техникуме. Правда, как рассказывают местные жители, деревья там распустятся немного позже, а любоваться ими смогут только студенты и сотрудники техникума, потому что вход на территорию закрыт.

Распускается магнолия. Фото: Анапское Черноморье.

Розовые бутоны магнолии. Фото: Анапское Черноморье.

Что же касается фруктовых деревьев, то многие местные переживают, что во время их цветения все еще могут ударить небольшие морозы, которые навредят урожаю. Но синоптики обещают, что холодный фронт, который принес на Кубань дожди с сильным ветром, отступит. Теплая погода вернется в край уже к концу этой недели.

Зацвел абрикос. Фото: Анапское Черноморье.

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