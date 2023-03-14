Стали известны новые подробности строительства курорта под Анапой

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Сразу два новых курорта появятся в Краснодарском крае в ближайшие годы. Оба раскинутся под Анапой. Стройка одного проекта начнется уже в конце следующего года.

А пока стали известны подробности возведения курорта «Новая Анапа». Она появится на территории площадью 1,6 тысячи га. Это круглогодичная зона отдыха, способная принять до пяти миллионов туристов.

Ожидается, что проект станет самым крупным в истории страны. На новой территории появится около 15 тысяч гостиничных номеров. А курорт создаст несколько тысяч рабочих мест для здешних жителей.

Также стала известна стоимость проекта курорта – 115,4 млн рублей. Эти деньги АО «Корпорация Туризм.РФ» отправит на разработку концепции «Новой Анапы». Об этом сообщается на сайте ЕИС.

Корпорация планирует получить проект до 10 декабря 2023 года. Пока идет прием заявок на участие в конкурсе.

Напомним, что на Кубани появится сразу два новых курорта. Помимо «Новой Анапы», в Краснодарском крае появится город-миллионник. Он раскинется вдоль Черного моря. Предварительно, его возведут между Анапой и Таманью.