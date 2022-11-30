Краснодарские хирурги провели уникальную на юге России операцию по удалению опухоли надпочечника

Пациента выпишут из больницы уже через три дня после операции Фото: t.me/minkovaanna23

Краснодарские хирурги в очередной раз провели уникальную на юге России операцию. Врачи успешно справились с удалением опухоли надпочечника. Но при проведении операции медикам не потребовалась делать серьезных разрезов. О новом методе оперирования рассказала вице-губернатор Анна Минькова.

Чтобы удалить образование на органе, эндокринным хирургам Краевой клинической больницы №2 понадобился всего один разрез. Сложность такого метода состоит в том, что медикам необходимо сохранить надпочечник, при этом минимально травмировав пациента.

Первая на юге России подобная операция прошла успешно. Отмечается, что врачи справились с удалением опухоли без какого-либо влияния на сердечно-сосудистую систему человека.

- Благодаря мастерству наших специалистов пациент чувствует себя хорошо, - отметил замглавы региона в своем telegram-канале.

Метод оперирования, который не требует серьезных разрезов и травмирования пациента, помогает и быстрее восстановиться. Встать с больничной койки и продолжить жить, как прежде, человек может уже на следующий день.

Нет необходимости и долго находиться в больнице – прооперированного пациента выпишут уже через три дня после удаления опухоли.

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