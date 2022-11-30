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Общество30 ноября 2022 10:30

Краснодарские хирурги провели уникальную на юге России операцию по удалению опухоли надпочечника

Врачи сделали на теле пациента всего один разрез
Светлана ОВДЕЙ
Пациента выпишут из больницы уже через три дня после операции Фото: t.me/minkovaanna23

Пациента выпишут из больницы уже через три дня после операции Фото: t.me/minkovaanna23

Краснодарские хирурги в очередной раз провели уникальную на юге России операцию. Врачи успешно справились с удалением опухоли надпочечника. Но при проведении операции медикам не потребовалась делать серьезных разрезов. О новом методе оперирования рассказала вице-губернатор Анна Минькова.

Чтобы удалить образование на органе, эндокринным хирургам Краевой клинической больницы №2 понадобился всего один разрез. Сложность такого метода состоит в том, что медикам необходимо сохранить надпочечник, при этом минимально травмировав пациента.

Первая на юге России подобная операция прошла успешно. Отмечается, что врачи справились с удалением опухоли без какого-либо влияния на сердечно-сосудистую систему человека.

- Благодаря мастерству наших специалистов пациент чувствует себя хорошо, - отметил замглавы региона в своем telegram-канале.

Метод оперирования, который не требует серьезных разрезов и травмирования пациента, помогает и быстрее восстановиться. Встать с больничной койки и продолжить жить, как прежде, человек может уже на следующий день.

Нет необходимости и долго находиться в больнице – прооперированного пациента выпишут уже через три дня после удаления опухоли.

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