Перфоманс или черный ритуал. Стало известно, зачем заменили фото на могиле самой известной ведьмы Краснодара

Вот такой снимок теперь красуется на могиле Марфы Турищевой. Фото: «Кубань 24».

Недавно стало известно о том, что неизвестный изуродовали могилу Марфы Турищевой – матери известного екатеринодарского архитектора Василия Турищева на Всесвятском кладбище Краснодара, при жизни и после слывшей ведьмой и якобы увлекавшейся спиритизмом. «КП»-Кубань» спросили краеведа и эзотерика, кому не дает покоя захоронение Марфы Абрамовны.

О том, что на могиле Марфы Турищевой вместо ее портрета появился снимок неизвестной женщины, «КП»-Кубань» уже писала. Поскольку могила горожанки, до сих пор пользующейся славой ведьмы, включена в предмет охраны Всесвятского кладбища, ее обследуют специалисты управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края и обратятся в по факту вандализма к правоохранителям.

Така могила ведьмы выглядела еще недавно. Фото: Архив "КП"

– На фотографию на могиле Марфы Абрамовны я обратил внимание неделю назад, когда проводил очередную экскурсию по Всесвятскому кладбище: неужели кто-то решил обновить снимок видной жительницы Екатеринодара? – говорит краевед и создатель авторских экскурсий Андрей Ступаченко. – Потом присмотрелся: женщина на ней – не в коем случае не из начала ХХ века. Марфа Абрамовна отдала богу душу в 1913 году, а на основательно прикрученном к могиле фото – неизвестная дама, судя по одежде и прическе, из 1950-х или 1960-х годов. Всесвятское кладбище продолжает приносить сюрпризы в виде вот такого странного перфоманса.

Надгробие Марфы Абрамовны до того, как неизвестные заменили на нем фотографию. Фото: Архив "КП"

Краснодарский эзотерик, пожелавший остаться анонимным, предположил, что могила Марфы Турищевой на Всесвятском кладбище Краснодара могла стать местом магического черного ритуала.

– Для мага даже детская или старая фотография живого человека – его вольт, своего рода кукла вуду. С ее помощью можно сделать любой черный ритуал или наоборот, провести, чистку, – рассказал он «КП»-Кубань». – В случае с произошедшим на могиле Марфы Турищевой я бы предположил порчу или проклятие, для усиления которого было выбрано захоронение женщины, которая почти век пользуется славой ведьмы: энергетический фон этой могилы должен усилить работу мага.

Последний приют матери известного архитектора и фото неизвестной на нем. «Кубань 24»

Ранее «КП»-Кубань» писала, что в одной из станиц Краснодарского края восстанавливают колокольню церкви, построенную по проекту архитектора Василия Турищева – сына ведьмы Марфы Турищевой.