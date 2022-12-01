Аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика останутся закрытыми до 9 декабря

Фото: пресс-служба аэропорта Краснодара

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов снова продлили. Он будет действовать до 9 декабря. В том числе останутся закрытыми воздушные гавани Краснодара, Анапы и Геленджика.

- Режим ограничение продлен до 09 декабря 2022 года 03:45 по московскому времени, - сообщили в Росавиации.

Кроме аэропортов Краснодарского края остаются закрытыми авиаузлы Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. Продолжает работать в прежнем режиме аэропорт Сочи, также функционируют воздушные гавани Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Сотрудники аэропортов Краснодарского края переведены в режим простоя. Персоналу частично срезали заработную плату, но оставили все социальные выплаты.

Закрытый аэропорт Анапы продает билеты на экскурсии по воздушной гавани. Все желающие могут снова погрузиться в атмосферу путешествия на самолете, совершив полет без взлета и посадки. В ходе экскурсий гостям будет продемонстрировано закулисье аэропорта. Приятным бонусом станет посещение воздушного судна и фотографии в кабине пилота.