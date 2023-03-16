Кроху голодом морили оба, отвечает только мать? Блогера-сыроеда Максима Лютого ждет генетическая экспертиза на отцовство голодавшего младенца в Сочи

Максим и Оксана не расписаны Фото: Личный архив героя публикации

В Сочи закрутилось расследование обстоятельств смерти, а скорее, условий первого месяца жизни младенца в доме популярного блогера-сыроеда Максима Лютого.

Родившийся дома 11 февраля крошка Космос (такое имя дали ребенку), очевидно, пострадал от методики, которую пропагандировал его предполагаемый отец-тренер по ЗОЖ. Взрослые в съемном доме поселка Вардане недалеко от побережья Черного моря питались исключительно фруктами, овощами и солнечным светом. Но младенцу для полноценного роста даже посредством материнского молока этого было явно недостаточно.

- В связи с длительным отказом младенца от пищи и ухудшением состояния здоровья родители самостоятельно решили доставить ребенка в лечебное учреждение 8 марта, однако ребенок скончался до его доставления в лечебное учреждение, - подтвердили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Дом, где питались живут сыроеды в Сочи Фото: Олег УМАРОВ

Следствие назначило экспертизы, когда стало известно, что мать и сожительница Максима Лютого 33-летняя Оксана Миронова, родив, ни разу не проконсультировалась с неонатологом или педиатром по поводу питания новорожденного. И это, похоже, стало фатальной ошибкой.

16 марта следователи задержали женщину сразу после того, как она выписалась из больницы. Туда, по слухам, она попала тоже после осложнений домашних родов.

Позже суд отправил Оксану под домашний арест.

- Она пока является единственной подозреваемой по делу о причинении младенцу смерти по неосторожности. Но, очевидно, что отец ребенка тоже должен отвечать за действия или бездействия, которые повлекли такие трагические последствия для маленького человека, - сообщил "КП"-Кубань" источник в правоохранительных органах.

Вот только Максим Лютый не был официально зарегистрирован с Оксаной Мироновой, а умерший ребенок никак не оформлялся в ЗАГСе.

- Генетическая экспертиза покажет, был ли блогер биологическим отцом ребенка, а значит, в ближайшей перспективе он может быть привлечен в качестве второго подозреваемого по уголовному делу, - уточнил источник "КП"-Кубань".

Сам Лютый сейчас сидит в СИЗО за "плохое" поведение. Сразу после смерти ребенка с Максимом пытались побеседовать полицейские, но гуру повел себя согласно собственному мироощущению, и вырвался из-под конвоя. Ему дали 10 суток административного ареста.

Поэтому позицию по делу своей гражданской жены Оксаны Мироновой он пока никак не озвучил.

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