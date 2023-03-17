«Я снова победил!». Суд встал на сторону 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны из Краснодара, отказавшись лишать его комнаты в коммуналке

Тот самый дом в Краснодаре, где есть пока комната у ветерана. Фото: Яндекс-карты

В Ленинском суде Краснодара 16 марта завершился скандальный процесс о пересмотре права собственности ветерана Великой Отечественной войны Василия Кузьмича Манацкова на комнату в коммуналке. 99-летний фронтовик получил его в судебном порядке в 2005 году. А департамент имущества краевой столицы спустя 17 лет решил обжаловать документ.

- Вчера суд отказал администрации в удовлетворении иска, оставив за отцом право на комнату, - сообщил "КП"-Кубань" Игорь Манацков.

Так выглядит жилье, за которое разгорелись нешуточные споры Фото: Ева МУР

В суде, по словам сына, юристы мэрии уже не настаивали на своих требованиях, но и не отказались от них.

- Они сказали, что зато теперь уже у них будет аргумент, чтобы отвечать аргументировано всем, кто решит жаловаться на ветерана, - уточнил Игорь Манацков.

Квартирка очень маленькая Фото: Ева МУР

К слову, возмутителем спокойствия в этот раз была соседка Василия Кузьмича, завалив муниципалитет жалобами. Ей отдать в собственность соседскую с ветеранской комнату, к примеру, отказались.

- Теперь у нас уже третье решение суда, и вряд ли кто-то сможет покой ветерана потревожить этой историей, - говорит Игорь.

Валентин Манацков. Фото: личный архив.

Сам Василий Кузьмич в силу очень преклонного возраста в суде, конечно, не был. Более того, из-за того, что ему нужен особый уход, он больше не живет в той самой спорной крохотной комнатушке в центре Краснодара. Но там все так, как и было при нем - скромно и аккуратно.

- Папа начал немного есть жидких бульонов. Я сообщил ему о решении суда. Он сказал: "Как на войне. Мы победили!", - заключает сын ветерана.

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