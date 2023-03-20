Начал насиловать, когда была в первом классе. Отец семь лет измывался над собственной дочерью, пока она не выросла и не дала отпор

Мужчине назначили 16 лет тюрьмы Фото из архива КП

На Кубани вынесли приговор 49-летнему жителю. Мужчину обвиняли в преступлениях против половой неприкосновенности собственной дочери. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, все происходило с сентября 2015 года в Апшеронском районе. На тот момент девочке было всего семь лет. При этом собственный отец насиловал ребенка.

- Следствием и судом установлено, что обвиняемый неоднократно совершал в отношении девочки преступления сексуального характера, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Все это время девочка никому не рассказывала о происходившем в семье. Но правда вскрылась летом 2022 года. На тот момент уже 14-летняя школьница перестала молчать и во всем призналась. Об изнасиловании стало известно правоохранителям.

На отца девочки завели уголовное дело сразу по нескольким статьям. Слушания проходили в закрытом режиме. Уточняется, что сам подсудимый вину признал частично.

- Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с работой с детьми на срок 13 лет, с ограничением свободы на срок 2 года, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Вместе с тюремным сроком мужчине назначили принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях. Уточняется, что приговор в законную силу пока не вступил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Провожал домой мимо гаражей. В Краснодаре мужчина домогался несовершеннолетней подруги своих детей

В Краснодаре осудят 38-летнего мужчину за домогательства к девочке(читать далее)

Завел в цокольное помещение. Мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку в Анапе

В Анапе мужчина домогался до 11-летней девочки(читать далее)