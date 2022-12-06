Крупный пожар на маслозаводе в Адыгее потушили к утру

Огонь охватил 270 квадратных метров. Фото: пресс-служба МЧС Адыгеи

В ауле Егерухай Адыгеи вечером 5 декабря небо заполонили черные клубы дыма. Крупный пожар произошел на территории маслозавода «Мамруко». В 16:44 в региональное МЧС поступило сообщение о возгорании.

- Незамедлительно на место происшествия были направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 4, 5, 6, оперативные группы Главного управления и местного пожарно-спасательного гарнизона, - сообщили в пресс-службе МЧС Адыгеи.

Огонь стал быстро распространяться внутри здания. В момент прибытия пожарных все вокруг полыхало ярким пламенем. А едкий дым бил в глаза. Однако спасатели заверили, что угрозы распространения огня нет.

- Предварительно установлено, что горение произошло в сушильной камере внутри здания. Ориентировочно площадь пожара составила 270 квадратных метров, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В 6:43 объявлена полная ликвидация пожара. Фото: пресс-служба МЧС Адыгеи

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», 33 человека и 11 единиц техники до самого утра боролись с огнем на маслозаводе. В 6:43 объявлена полная ликвидация пожара. К счастью, в результате происшествия, погибших и травмированных нет.

- Причины возгорания выясняются органами дознания Главного управления МЧС России по Республике Адыгея, - добавили в региональном ведомстве.

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