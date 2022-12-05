«Выбегали голые из номеров». Жители отеля рассказали о пожаре на Суворова

Фото: Ирина Борс

В Краснодаре произошел крупный пожар на улице Суворова. Загорелся ресторан «Джентльмены удачи» в отеле Golden Tulip.

- Сначала было слышно два очень громких хлопка. Показалось, что это фейерверк. Как будто в ресторане что-то отмечали и запустили салют, - сообщил очевидец пожара.

Огонь появился примерно в 18:20. В это время в кафе была полная посадка. Люди ждали своих блюд, чтобы поскорее поужинать и отправиться отдыхать в номера.

- Мы сидели с женой, ели. Почувствовали запах гари и даже не поняли, что происходит. Тогда нам сообщили официанты, что ресторан горит. Ребята вывели людей на улицу. Все эвакуировались без паники, спокойно и быстро, - рассказал посетитель «Джентльменов удачи».

В отеле включили оповестительную сирену. Работники начали подниматься в номера к гостям, чтобы те поскорее выходили на улицу.

- Я жил на третьем этаже гостиницы и находился в этот момент в номере. Тогда очень резко появился едкий запах дыма. Я решил не рисковать и сам вышел на улицу, - поделился постоялец отеля.

Проходившие мимо люди рассказали, что пожар начался с фасада здания. Огонь за считанные минуты распространился по всему ресторану и перебросился на верхние этажи. Примерно через полчаса он охватил четыре пролета из семи.

Из-за скорости распространения пламени, жителям верхних этаже пришлось эвакуироваться с невероятной скоростью. Они побросали в номерах все необходимые вещи. Кто-то бежал даже без надетой на себе одежды.

- Мы выбежали полностью раздетые. Времени не было даже взять куртки. К счастью, в Краснодаре у меня живет подруга. Она помогла и привезла всю теплую одежду, - рассказала приезжая девушка.

Некоторые посетители отеля только возвращались в роковой момент с прогулки по городу.

- Подъезжаем, а улицы перекрыты и к самой гостинице не пускают. Смотрим, стоит толпа народу, пожарные. Спросили, можно ли забрать вещи и нас пропусти. Взяли свои чемоданы и вышли назад. Хорошо, что не успели разобрать ничего, а сразу поехали смотреть парк Галицкого, - поделился турист.

Люди успели забрать вещи.

Всего во время происшествия эвакуировали 50 человек. Пожару присвоили 3 ранг опасности. При ликвидации от РСЧС было задействовано 81 человек, 27 единиц техники. В том числе от МЧС России 52 человека личного состава, 16 единицы техники.

В 20:29 стало известно о полной ликвидации огня. Во время возгорания никто не пострадал.

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