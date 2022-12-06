Вековая пыль. Что осталось от памятника архитектуры в Сочи, который без разрешения отправили под снос

Дом с историей отдали под снос Фото: Олег УМАРОВ

Корпуса одного из самых старых санаториев курорта - "Москва" - больше нет. Владельцы гостиницы, которая в новейшей истории Сочи уже называлась "Теремок", превратили историческую постройку в пыль и труху.

В администрации Сочи "КП"-Кубань" сообщили, что дом по улице Депутатская, 10 действительно представляет архитектурную ценность и защищен законом, как памятник регионального значения. И разрешений на снос они не выдавали.

Более того, о сносе векового здания в прокуратуре Хостинского района узнали только из публикаций в СМИ.

- Если эта информация подтвердится, меры реагирования будут исчерпывающими, - пояснили в ведомстве, что бы это ни значило.

А "КП"-Кубань" решила побывать на месте ЧП.

Мини-отель "Теремок", такой ребрендинг сделали санаторию "Москва" его новые владельцы, и сейчас еще значится на гугл-картах. Но в действительности здания фактически нет.

В начале прошлого века оно принадлежало некоему Покровскому. Его имя по некоторым данным, связывали со стройкой Восточно-Китайской железной дороги. Отсюда якобы происхождение капитала, на который был построен стильный по тем временам дом. Но этот факт оспаривают другие историки.

Впрочем, ни одну из заслуг, если они были, не засчитали советские власти. Дачу у Покровского отобрали и сделали государственной здравницей. С 2014 года историю дома и личности Покровского планировали капнуть глубже. А теперь дом снесли.

Работающих экскаваторов на Депутатской, 10 мы уже не нашли. Но вместо объекта исследования краеведов зияет дыра.

Доступ на площадку свободен. Здесь как будто никто и не знает, что отдали под ковш. Среди горы строительного мусора - кусочки обоев.

В одном из оконных проемов, вернее, того, что от него осталось, свисают деревянные решетки. Так сто и даже больше лет назад скрепляли саманные стены - армировали. Под слоем штукатурки - тоже дерево. Последние несколько лет его варварски "модернизировали", вставляли пластиковые окна и двери, вешали кондиционеры.

- Очевидно, что все эти объекты морально устарели и пользоваться ими на полную катушку - кощунство. Хотя при умелом подходе, гостиница могла бы и доход приносить, оформив ее в том стиле, в котором она и была построена. Тем более, закон велит реконструкцию любую памятника архитектуры согласовывать со специалистами, - поясняет "КП" - Кубань" управляющий партнер адвокатского бюро "Правовой статус" Алексей Иванов.

Надо сказать, дом находился в самом центре Сочи. А значит, земля под ним - тот еще лакомый кусочек.