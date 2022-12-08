Что стало с самолетом Сергея Галицкого, который застрял в Великобритании

Джет в аэропорту Краснодара

Gulfstream G650 – элитный бизнес-джет. Он вмещает 18 человек и способен пролететь до 13 тысяч км без дозаправки. Крейсерская скорость лайнера составляет 982 км/ч. Он не имеет аналогов в сегменте.

Сергей Галицкий приобрел лайнер в 2017-м. По данным СМИ, он заказал эксклюзивную версию лайнера. Она прибыла в Краснодар спустя год – в 2018-м – и получила бортовой номер M-YGLF (Мой Гольфстрим – прим.ред).

Лайнер отрывается от полосы Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Считается, что лайнер идеально подходит для работы, отдыха и сна. Его сиденья легко превращаются в спальные места. Салон обтянут кожей. На таких джетах летают звезды Голливуда, НБА и НХЛ.

Но широко известен лайнер стал год назад. Он подал сигнал бедствия после взлета из аэропорта Краснодара. Самолет сделал круг над соседней Адыгеей и вернулся обратно – без происшествия

По предварительной информации, в системе судна случился сбой. Точные причины поломки остались в секрете. Затем лайнер мотался по Европе. За сутки он успевал побывать в Лондоне, Милане и Дубае. Но зимой 2022-го застрял в Великобритании.

Фото: скриншот с сервиса flightaware

По данным портала flightaware, 31 января лайнер совершил последний рейс. Из Милана он вылетел в британский Фарнборо, что в 40 милях от Лондона. Здесь снимался фильм о Джеймсе Бонде «Квант Милосердия». По сюжету, отсюда вылетал главный герой.

За десять месяцев самолет не совершил ни одного рейса. Он так и остался на базе Джеймса Бонда. Ранее стало известно, что Соединенное королевство закрыло воздушное пространство для самолетов, которые зарегистрированы в России или находятся в собственности или эксплуатации людей, связанных с РФ.