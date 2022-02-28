Застрял на базе Бонда. Самолет Сергея Галицкого остался в Великобритании

Лайнер бизнесмена базировался на Кубани Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Впервые о самолете Сергея Галицкого заговорили год назад. Тогда он поднял сигнал бедствия в небе над Республикой Адыгея. Это случилось через пару минут после взлета.

Воздушное судно взяло курс на Дубай. Но из-за проблем оно не покинуло даже Кубань. После небольшого круга лайнер сел в Краснодаре.

Самолет Сергея Галицкого Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

По предварительной информации, в системе судна случился сбой. Точные причины поломки остались в секрете. Ни бизнесмен, ни его пресс-служба это никак не комментировали.

Известно, что бизнес-джет Gulfstream G650 выпустили в 2017 году. Спустя год оно прибыло на Кубань. Стоимость лайнера составила 60 миллионов евро.

По данным СМИ, это один из самых дальних самолетов в бизнес-сегменте. Он способен преодолеть до 13 тысяч км без дозаправки и развить скорость до 982 км/ч.

Судно идеально подходит и для работы, и для сна, и для отдыха. Его салон вмещает до 18 человек – один из лучших показателей в классе.

Фото: скриншот с сервиса flightaware

По данным портала flightaware, 31 января лайнер совершил последний перелет. Из Милана он направился в британский аэропорт Фарнборо, что в 40 милях от Лондона. Именно в этой воздушной гавани снимался фильм о Джеймсе Бонде «Квант Милосердия». По сюжету, отсюда вылетал главный герой.

Ранее стало известно, что Великобритания закрыла воздушное пространство для самолетов, которые зарегистрированы в России или находятся в собственности или эксплуатации людей, связанных с РФ. Таким образом, воздушное судно Сергея Галицкого могло оказаться взаперти на базе Джеймса Бонда.