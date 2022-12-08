Отец избил приемную дочь на Кубани за отказ делать уроки

Девочку отвезли в больницу, а потом вернули в детдом

Отец избил свою приемную дочь-подростка в Белоглинском районе Кубани. Девочка не сделала уроки по математике, и испытала весь гнев приемного родителя.

- Ребенка вернули в реабилитационный центр, проводится проверка по данному факту. Если все подтвердится, будет принято процессуальное решение, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе УМВД по Краснодарскому краю.

Известно, что семья считается благополучной. Еще недавно девочка преуспевала в учебе. Но начался переходный возраст, и ей стало казаться, что родители не любят ее и не ценят. начались скандалы.

Обо всем этом она рассказала школьному психологу. Там же обнаружили синяки на теле девочки, и заявили в полицию.

- Четыре года назад они приехали из Пермского края, сообщает Телеграм-канал Kub mash.

К слову, в семье растет еще один ребенок. Оба родителя работают.

Однако в отделе опеки и попечительства приняли решение отправить девочку-подростка обратно в реабилитационный центр. Здесь, считают специалисты, для нее вполне безопасно.

Напомним, в Краснодаре мужчина напал на 13-летнего подростка в подъезде многоэтажки. Инцидент произошел в подъезде многоквартирного дома на улице Командорской, 5/1. После случившегося полиция начала проверку. Подключилась и прокуратура.

- Предварительно, мужчина узнал в лице 13-летнего парня обидчика, который стучал постоянно ему в двери. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры края, - сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

В МВД сообщили, что обе стороны подали заявления в полицию. Разбирательства продолжаются.