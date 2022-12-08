Избил из-за игрушек. 22-летний отчим, сломавший бедро 5-летнему пасынку, отсидит половину срока

В суде парень полностью признал свою вину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани 22-летнему отчиму, сломавшему бедро 5-летнему пасынку, дали 2,5 года колонии. Об этой чудовищной истории стало известно в феврале 2021 года. Тогда в больницу станицы Нижнебаканской Крымского района попал ребенок. На теле мальчика не было живого места. Сергей П., который приглядывал за ним, заявил, что он упал с кровати и сломал ногу. Однако позжее выяснилось - 22-летний отчим избил ребенка за то, что тот не убрал за собой игрушки.

Несмотря на то, что отчим пытался избежать ответственности, он все-таки предстал перед судом. Во время заседаний выяснились подробности того злополучного дня. После пробуждения 5-летний мальчик сказал, что не хочет заправлять кровать и убирать свои игрушки. Сергея такое поведение ребенка разозлило.

- Он подошел к мальчику и кулаком нанес два удара в область бедра левой ноги. Ребенок заплакал, развернулся и пошел к своей кровати. Посл этого он залез на нее и нехотя пытался заправить. В тот момент подсудимого это еще сильнее разозлило и он, подойдя к кровати, с размаха нанес тому один удар своей правой ногой в область ягодицы и бедра левой ноги, - сообщается в приговоре суда. - От полученного удара мальчик упал на пол и начал кричать от боли.

Мама мальчиков доверяла новому мужчине, потому часто оставляла их.

В этот самый момент домой зашла бабушка ребенка, которая и вызвала скорую. Мальчика прооперировали, вставив в бедро спицу. После этого он целый месяц пролежал на кровати, так как ему нельзя было наступать на ногу. Эксперты в своем заключении указали, что малыш получил тяжкий вред здоровью.

Сам Сергей П. в суде свою вину в итоге признал полностью, во время заседания он раскаялся.

- Как-либо объяснить произошедшую агрессию по отношению к малолетнему он не смог, - говорится в приговоре. - Ранее он никогда по отношению к детям такой агрессии не проявлял. "Бывало, иногда, мог ремнем ударить по попе 1-2 раза, ладонью по затылку не сильно, за плохое поведение, не более".

После избиения мальчик месяц провел в кровати из-за травмы.

Также в суде стало известно, что подсудимый на учете у врача психиатра не состоит, его признали вменяемым. Однако в тот день, когда он избил пасынка, Сергей П. был пьян.

- По результатам химико-токсикологического исследования у мужчины выявлено наркотическое опьянение, - добавляют «Комсомольской правде» - Кубань» в суде.

В итоге его признали виновным по п.«б» ч.2 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Его приговорили к 2,5 годам колонии общего режима. Однакого полностью отбывать наказание он не будет - отсидит парень только половину срока.

- В срок отбытия наказания зачесть срок содержания мужчины под стражей с 6 февраля 2021 года и до вступления приговора из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, - уточняют в Крымском районном суде.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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