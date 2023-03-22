Урожай обещает быть достойным: Фруктовые сады зацвели в Краснодарском крае

На Кубани зацвели персиковые деревья. Фото: t.me/makovozovy
На Кубани зацвели фруктовые сады. Уже несколько недель вишневые и абрикосовые деревья радуют жителей и туристов края своей невероятной красотой и ароматом. С нежнейшими белыми и розовыми цветами фотографируются тысячи людей. В некоторых местах они даже становятся в очередь, чтобы сделать красивые снимки в соцсети.
Вслед за вишней и абрикосом на Кубани распустились и персиковые деревья. Встретить их в огромном количестве можно, путешествуя по побережью Черного моря. Один из садов находится по дороге от Геленджика в сторону Архипо-Островки.
На фермерских хозяйствах села Пшада сейчас царит невероятная атмосфера. Огромные розовые облака из цветов контрастируют на фоне ярко-желтого одеяла из одуванчиков.
Сад находится по дороге от Геленджика в сторону Архипо-Островки. Фото: t.me/makovozovy
- Неужели это сейчас цветет? А у нас снег идет и ветер северный, - делятся в соцсетях жители средней полосы России.
Под фруктовыми деревьями зацвели одуванчики. Фото: t.me/makovozovy
Похожие на маленькое солнышко цветы появились и в Анапе. Они разбавили немного пасмурную атмосферу и добавили улицам краски. Сейчас на курорте +13 градусов.
- В эту пасмурную погоду появились первые одуванчики, - сообщили в мэрии Анапы.
Одуванчики появились на курортах Кубани. Фото: t.me/kurortanapa
Совсем скоро на курорте окончательно потеплеет. Завтра в Анапе обещают +17 градусов. Но синоптики прогнозируют, что погода на Кубани полностью стабилизируется уже в апреле.
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