Директору школы в Горячем Ключе, пожаловавшейся на гонения главе Следкома, отменили домашний арест

Лариса Неверова находится под подпиской о невыезде

Суд в Горячем Ключе отменил 62-летней директору школы №1 Ларисе Неверовой домашний арест. Ей заменили меру пресечения на время следствия на более мягкую - подписку о невыезде. Теперь вместо жестких ограничений и браслета на ноге она будет обязана соблюдать простые правила - не бедокурить и не покидать город и страну без ведома следственных органов.

- Суд не нашел оснований содержать ее под домашним арестом, - сообщили "КП" - Кубань" в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Однако это не отменяет подозрений в получении взятки, за которые 7 марта Ларису Неверову вывели из здания школы в наручниках.

Речь идет о 30 тысячах рублей, которые якобы получила директор школы за принятие ребенка в первый класс. Впрочем, деталей пока следствие не раскрывает.

Напомним, в 2018 году Ларису Неверову, директора той же самой школы в Горячем Ключе, осудили по статье за мздоимство. Ее признали виновной и оштрафовали на 240 тысяч рублей, запретив занимать высокие должности на полтора года.

Она пыталась обжаловать приговор в Краснодарском краевом суде. Но в апелляции его оставили в силе, снизив размер штрафа до 100 тысяч рублей и запрет на руководящие должности на год. А позже Неверова снова вернула себе позиции.

"КП"-Кубань" в мэрии Горячего Ключа сообщили, что управление городского образования несколько раз пыталось уволить Неверову по статье. Но она в суде добивалась восстановления на работе.