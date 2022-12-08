В Сочи охоту леопардов сняли на видео

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В Сочи охоту диких кошек сняли на видео. В Центре восстановления леопардов на Кавказе продолжают готовить к самостоятельной жизни в диких условиях молодых представителей вида.

Юные леопарды очень быстро учатся. В первые месяцы жизни они все время находятся рядом со своей мамой. После непродолжительного периода их переселяют в отдельный, более крупный вольер. Там специалисты центра начинают помогать животным вырабатывать навыки для самостоятельного существования. У них формируют привычку охотиться, лазить по различным препятствиям, контактировать с другими представителями своего вида и остерегаться людей. Делают это абсолютно разными способами.

Совсем недавно переднеазиатским кошечкам в очередной раз напомнили, что встреча с человеком – не самое приятное мероприятие. Животным поставили прививки от бешенства, калицивироза, вирусного ринотрахеита и панлейкопении. Проводил необходимую процедуру ветеринарный врач, эксперт Михаил Валерьевич Альшинецкий. Причем сам укол делался благодаря автомату, из которого происходил выстрел. Прививка очень напугала подрастающее поколение и помогла закрепить необходимый страх.

После всех манипуляций леопарды продолжают беззаботно жить и учиться самостоятельности. Для этого им необходимо отточить навыки охоты.

- Важным тактическим приемом охоты леопарда является умелое использование ландшафта и растительности. Котята Центра в возрасте 1,5 лет уже знакомы со многими видами жертв и активно тренируются самостоятельно добывать себе пищу, - рассказали в Центре восстановления леопардов на Кавказе.

«Студенты» отлично усваивают преподнесенные им уроки. Они умело используют ландшафт для неожиданных бросков на жертву. В скором времени кошечки смогут покинуть свои родные вольеры и переехать жить в лес.

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