В Сочи два леопарда попали на камеры видеонаблюдения

В Сочи Шива и Ачипсе решили попить из имитированного озера. Фото: скриншот видео.

В Сочи двух леопардов сняли на видео. Самка Шива, вместе со своей дочкой Ачипсе решили попить из имитированного озера. В вольере для них создали все условия, чтобы сформировать полноценные поведенческие реакции.

Шива не местная. Она попала в центр восстановления леопарда на Кавказе вместе с самцом Филоу. Дикие кошки приехали в конце декабря 2020-го из Швеции и образовали пару. Вскоре у них появилось потомство.

30 июля 2021 года у хищников родились дети. По традиции, их назвали в честь географических обозначений. Девочка получила имя Ачипсе, в честь реки, которая протекает в горах Сочи, а мальчика назвали Чилмас – это урочище в Карачаево-Черкесии.

Спустя 1 год и 4 месяца Шива, вместе со своей дочкой, в очередной раз попали на камеры видеонаблюдения. В этот раз удалось запечатлеть их комфортное пребывание в условиях неволи, которое складывается из множества факторов.

- Мы уделяем особое внимание вопросу обогащения среды обитания наших подопечных. В центре вольеры отличаются рельефом, площадью, разнообразием растительности и плотностью, - сообщили в центре восстановления леопарда на Кавказе.

Для изящных кошечек пытаются создать условия обитания, которые будут максимально приближены к реальным. Для них обустраивают искусственные водоемы, деревянные конструкции, скалы, каменные гроты, норы и другие сооружения.

- Например, вода в вольерах разведения подается хищникам дистанционно в специальные поилки. Вольеры подготовки к выпуску оборудованы искусственными водоемами, - рассказали в центре восстановления леопарда на Кавказе.

Все эти сооружения призваны разнообразить условия содержания и тренировки молодых леопардов.

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