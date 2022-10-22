Леопард Чилмас быстро подрастает. Фото: скриншот видео.

В Сочи подрастающий леопард попал на камеры видеонаблюдения. Детеныш совсем юный, но уже заметно превосходит свою маму в размерах.

Чилмас родился у пары леопардов. Его мама, Шива, не местная. Она приехала в Сочи вместе с самцом Филоу в конце декабря 2020-го из Швеции. На курорте у них завязалась любовь и вскоре появилось потомство.

30 июля 2021 года у диких кошек родились дети. По традиции, их назвали в честь географических обозначений. Мальчик получил имя Чилмас, что обозначает урочище в Карачаево-Черкесии, а девочку назвали Ачипсе, в честь реки в горах Сочи.

Спустя 1 год и 3 месяца малыш Чилмас в очередной раз попал на камеры видеонаблюдения. В этот раз он уже не маленький беззащитный котенок, который все время прячется за мамой. Леопард подрос и заметно возмужал.

- Чилмас очень талантливый охотник. Он страсть как любит покушать. В свои юные годы детеныш самостоятельно добывает крупных копытных и выглядит гораздо крупнее Шивы, - поделились в центре восстановления леопарда на Кавказе.

Мама всячески поддерживает своего ребенка на этапе взросления. Она только радуется способностям сына и ничуть не смущается его аппетитных форм. Переднеазиатская кошечка все еще проявляет заботу и любовь к своему потомству.

Шива продолжает учить детей следить за собой и поддерживать гигиену. Она помогает Чилмасу всегда выглядеть на высоте, вылизывая его шерсть.

- Тактильные контакты являются очень важной частью коммуникаций леопардов. Так они выражают свои теплые и трепетные отношения, - рассказали в центре восстановления леопарда на Кавказе.

Не смотря на свои внушительные размеры, подрастающий самец все еще готовится к самостоятельной жизни. Он быстро учится у своих сородичей и совсем скоро будет готов переехать за стены центра, в дикую природу.

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