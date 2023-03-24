На Кубани осудили бывшего полицейского, который задавил велосипедистку и сбежал с места ДТП

Экс-полицейскому озвучили приговор

На Кубани вынесли приговор бывшему полицейскому за смертельное ДТП. Экс-сотрудник правоохранительных органов сбил велосипедистку и скрылся с места аварии.

Напомним, смертельное ДТП произошло 13 ноября 2022 года в Щербиновском районе. Тогда 35-летний полицейский изрядно выпил и сел за руль своего Nissan. Мужчина мчал по станице Старощербиновской. Проезжая по улице Краснопартизанской, он не заметил велосипедистку. Водитель не успел притормозить и на скорости сбил 47-летнюю женщину.

Очевидцы происшествия сразу вызвали скорую. Но медики, приехав на место аварии, уже ничем не смогли помочь.

- Прибывшие врачи констатировали смерть потерпевшей, которая наступила в результате полученных повреждений, - сообщали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В тот день 47-летняя женщина ехала на велосипеде домой

Сам полицейский, понимая, что натворил, сбежал с места ДТП. Но скрываться долго не смог. Чуть позже правоохранителя задержали и доставили на допрос. Мужчина во всем признался и рассказал подробности аварии. Тем временем в краевом МВД в отношении сотрудника организовали служебную проверку. По ее результатам обвиняемого уволили из органов внутренних дел.

Во время расследования экс-полицейский находился под стражей. В начале марта материалы уголовного дела передали в суд. В настоящее время бывшему правоохранителю огласили приговор. Мужчину признали виновным в смертельном ДТП.

- Суд приговорил подсудимого к лишению свободы сроком на 6 лет 10 месяцев в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уточняется, что приговор в законную силу пока не вступил.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

На Кубани пьяный полицейский насмерть сбил велосипедистку, после чего скрылся с места ДТП

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