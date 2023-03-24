Пришлось спускаться на полсотни метров. Кубанский фельдшер спасла жизнь туристу у подножия водопадов

Елена Соколова работает в Северской ЦРБ Фото: t.me/minzdrav_kubani

Елена Самойлова работает в больнице Северского района Краснодарского края. Медик устроилась фельдшером скорой помощи недавно – в 2022 году. На Кубань женщина перебралась из Воркуты. Здесь на ее врачебной практике случались разные экстремальные ситуации. Елена, например, спасала оленеводов, которых эвакуировали из тундры на вертолете.

В очередной непростой ситуации, в которой приходится реагировать быстро, случилась с фельдшером 10 марта. В опасности вновь находилась жизнь человека. В тот день поступила информация о происшествии за станицей Дербентской. У подножия водопадов находился пострадавший. Турист не мог сам выбраться из труднопроходимой местности.

Автомобиль бригады скорой помощи отправился к месту происшествия. Но машина проехала по бездорожью лишь несколько километров. Дальше автомобиль двигаться не смог. Оставался единственный вариант – добираться к пострадавшему пешком.

В путь вместе со спасателями выдвинулась Елена Самойлова. Добраться к туристу удалось уже ночью. Спасатели с фельдшером начали эвакуацию.

- Бригада спасателей страховала спуск фельдшера вниз на 50 метров. Елена оказала медицинскую помощь, пострадавшего уложили на щит, перенесли в безопасное место и укрыли «спальниками» - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Продолжить эвакуацию пострадавшего спасатели решили утром. На следующий день его подняли и через несколько часов передали врачам приемного отделения в больнице Северского района. Фельдшер Елена Самойлова все это время находилась рядом с пострадавшим и следила за его состоянием. Туриста вовремя доставили в отделение экстренной хирургии. Врачи прооперировали поступившего пациента.

- Здесь я никак не ожидала попасть в такую экстремальную ситуацию, но такая работа! И, несмотря на напряженную ситуацию, мне, как человеку с Севера, невозможно было не увидеть красоты кубанской природы, - поделилась Елена Соколова. - Я очень хочу вернуться в эти живописные места туристом, буду осторожна!

К слову, сам пострадавший турист, которому фельдшер спасала жизнь, чувствует себя удовлетворительно. Сейчас пациент готовится к выписке. Она запланирована уже на следующую неделю.

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