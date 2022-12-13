От фотографии почти ничего не осталось. Во что превратилась могила самой известной ведьмы Краснодара после скандала

Хулиганы и колдуны давно облюбовали могилу одной известной екатеринодарки Марфы Турищевой. Фото: Евгения СОРОКА

Две недели назад неизвестные изуродовали могилу Марфы Турищевой – матери известного екатеринодарского архитектора Василия Турищева на Всесвятском кладбище Краснодара. Кто-то решил поглумиться и прикрепил поверх снимка умершей фото другой женщины. Причем это никому неизвестная дама.

Вот такой снимок прикрепили на могиле Марфы Турищевой. Фото: «Кубань 24».

Поскольку могила горожанки, при жизни и после слывшей ведьмой и якобы увлекавшейся спиритизмом, включена в предмет охраны Всесвятского кладбища, начались разбирательства. Сейчас, как удалось узнать kp.ru, надгробью вернули первоначальный вид.

На кадрах, снятых у мемориала видно, что фото, которое прикрепили вандалы, уже сняли. От портрета умершей Марфы Турищевой почти ничего не осталось. От старости и неоднократных глумлений снимок пошел трещинами - сохранились лишь отдельные фрагменты, но лица похороненной женщины уже не видно. На самой надгробье стоит лампадка и цветы.

Стоит сказать, что самих вандалов пока не нашли, но правоохранители продолжают проверку.

Напомним, ранее сообщалось, что могила Марфы Турищевой на Всесвятском кладбище Краснодара могла стать местом магического черного ритуала. При этом краснодарский историк Виталий Бондарь уверяет — Марфа Турищева ведьмой никогда не была.

- Это все заблуждение. О том, что она колдовала, придумали в послевоенное время. Нет никаких данных, что она занималась какими-то оккультными практиками, - говорил «КП» - Кубань» Виталий Бондарь.

Известно, что Марфа Абрамовна была казачкой. Ее пятым ребенком стал Василий, который часто участвовал в общественной и культурной жизни Екатеринодара, в городе его все знали как инженера-архитектора. Одну из своих работ он сделал для матери - то самое необычное надгробие. Скорбящий сын построил по собственному проекту памятник, сделав открытую площадку и высокое надгробие в форме греческой колонны, эпитафией и портретом покойной. Именно этим, считает Виталий Бондарь, захоронение привлекает людей.

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