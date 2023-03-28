Белые скалы и лысые горы. Какие смотровые площадки открыты в Анапе для посещения

Смотровые площадки Анапы. Фото: t.me/kurortanapa

Посмотреть на Анапу с высоты птичьего полета и одновременно расслабиться, уединившись с природой можно. Для этого необходимо только подняться на смотровые площадки в окрестностях курорта. С них открывается невероятный вид на бухту, а вокруг царит атмосфера спокойствия и уединенности.

Первая площадка, которую обязательно стоит посетить – это Поклонный крест. Он является самым большим в Краснодарском крае. Его высота превышает 18 метров.

- Крест установлен на холме в поселке Супсех. Его поставили в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. Отсюда открывается шикарный панорамный вид на анапскую бухту, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Громадный объект очень легко найти. Он установлен недалеко от дороги. Для того, чтобы его посетить, не нужно несколько часов идти в гору. Подъем можно осуществить на машине. Правда, как отмечают путешественники, дорога не заасфальтирована.

Поклонный крест. Фото: t.me/kurortanapa

Следующая локация, откуда открывается удивительный вид не город – Ласточкины гнезда. Это место должно заинтересовать всех, кто хочет сделать красивые фотографии на фоне скалистого побережья.

- Очень интересный природный объект. Скалистые выступы представляют собой песчаник. В нем ласточки вырыли норы для гнезд длинной до полутора метров. Отсюда и название места, - делятся пользователи соцсетей.

К гнездам можно подъехать на машине со стороны кладбища. После этого нужно будет пройти пешком несколько сотен метров.

Ласточкины гнезда. Фото: t.me/kurortanapa

Среди Таманских равнин и начала Кавказских гор поставили стелу «Парящий орел». Это самая удобная смотровая площадка для автомобилистов.

- Вся Анапа как на ладони. Очень романтическое место. Здесь есть кафе, мотопрокат, кинотеатр, - рассказал местный житель.

Парящий орел. Фото: t.me/kurortanapa

По дороге к Большому Утришу находятся смотровые площадки Белые беседки. Отсюда открывается живописный вид на серпантин, море и маяк полуострова Утриш. Это место очень любят жители Анапы. Они частенько приезжают сюда для того, чтобы искупаться в чистейшей воде.

Большой утриш. Фото: t.me/kurortanapa

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