Замело. Что происходит в Лаго-Наки после мощнейшего снегопада 14 декабря 2022

Горные вершины укутал снег. Фото: https://t.me/nebo_glamping

Горные вершины Адыгеи сегодня замело снегом. 14 декабря на Лаго-Наки обрушился мощнейший снегопад. Глаза застилает снежная пелена. Ветки деревьев прогнулись под огромными снежными шапками. А вдалеке только и виднеются белые макушки гор.

- Это что-то невероятное. Мы так долго ждали снега и вот, наконец-то сегодня он и до нас добрался, - радуются жители республики под кадрами снежных красот в соцсетях.

Альпийские луга Лаго-наки сегодня особенно прекрасны. Все, кто хотел окунуться в зимнюю сказку, могут смело отправляться на плато. Вокруг тишина и только хруст снежной подушки под ногами. Отличный повод устроить спонтанный выходной и вырваться всей семьей на отдых для создания ангелов на снегу и лепки снеговиков с детьми.

Ветки деревьев прогнулись под огромными снежными шапками. Фото: https://t.me/nebo_glamping

Погода сегодня особенно щедра на белое одеяние. Хлопья снега с утра окутали всю Адыгею. Местные сразу начали ловить этот момент на фотографии. В соцсетях появились кадры первой зимней радости.

Вокруг тишина и только хруст снежной подушки под ногами. Фото: https://t.me/nebo_glamping

Для маленьких жителей республики сегодня настоящий праздник! Ребята, как никогда, ждут школьной перемены, чтобы побежать поскорее на улицу. Кто постарше делает селфи с заснеженными ветками деревьев. А ребетня кидается друг в друга снежками.

Синоптики заверили, что это только начало зимней сказки. До конца недели в Адыгее местами пройдут дожди. Однако, уже в понедельник столбики термометров опустятся до минусовых значений.

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