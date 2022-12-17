Высохли или ветром унесло? В Сочи сняли самую эротичную часть скандальной новогодней иллюминации

С новогодней иллюминации пропали трусы. Фото: скриншот видео

Жители и гости Сочи заметили исчезновение части иллюминации на проспекте Ленина вечером 16 декабря. С провода убрали трусы в якорях, а остальная светящаяся одежда осталась на месте, как ни в чем не бывало. Нижнее белье не провисело и двух недель. Очевидцы стали задаваться вопросами, что же случилось.

- Скорее всего, высохли, вот и сняли. А может быть, ветром унесло, - шутят они в соцсетях.

Необычная «сушка с бельем» появилась на курорте в начале декабря. И сразу разделило город на две части: одним это новогоднее украшение показалось оригинальным, другие не могли скрыть возмущения.

Позже в мэрии Сочи объяснили, что новогодняя иллюминация отражает дух города и отсылает к истории. В советские времена многоквартирные жилые дома были связаны между собой бельевыми веревками на кронштейнах, там люди сушили на ветру одежду. Так делают и сейчас в некоторых районах.

- В этом году одну из улиц курорта было решено украсить к Новому году, используя такой добрый местный колорит. Световая иллюминация в виде одежды и белья висит на сочинском проспекте Пушкина, протяжённость которого составляет всего 200 метров. Гиды Сочи называют его одним из самым коротких проспектов в мире, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Сочи уже преобразился к новогодним праздникам. В городе установлена елка на площади Флага, установлены дополнительные фотозоны - воздушный шар высотой 10 метров, а также объемная световая надпись «Сочи 2023» с динамической подсветкой.