На Кубани скандальный арт-объект «Капля» вернули после доработки

На арт-объекте убрали неровности и спилили ножку. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

На Кубани скандальный арт-объект «Каплю» вернули после доработки. Его установили в конце октября в парке Северского района с подставкой, что вызвало у части пользователей соцсетей ассоциации с игрушкой для взрослых. По проекту, ножки постамента быть не должно. Поэтому «Капля» надолго не задержалась на новом месте и была демонтирована.

Новый парк в станице Северской, где скульптура не прижилась с первого раза, разбит на месте бывшей лодочной станции. Это любимое для многих станичников место предложили облагородить во время очередного голосования по федеральной программе комфортной городской среды. Дизайнеры решили оживить локацию, сохранив «водную» тематику. Так возникли здесь скамейки в виде лодок, фигурки рыб и арт-объект, привлекший непонятное внимание общественности.

"Капля" находится в центре нового парка в станице Северской.

"Капля" находится в центре нового парка в станице Северской.

- Это будто последняя капелька, оставшаяся от пруда. Такая задумка была, - объясняли в администрации Северской.

Изначально «Капля» приехала помятой в нескольких местах. Эти неровности тоже убрали вместе с подставкой.

Открытие нового парка ожидается в 2023 году.