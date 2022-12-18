Автомобиль скорой помощи отправят бойцам в зону СВО из Геленджика

На новом автомобиле будут перевозить раненых Фото: t.me/gelpriboy

На Кубани продолжают помогать участникам специальной военной операции. Гуманитарные грузы – от продуктов до техники – отправляют все неравнодушные жители. Поддержать бойцов многие стараются и материально, переводя деньги на специально созданный счет или, например, присоединившись к сбору средств популярного блогера из Анапы Юрия Озаровского. На присланные деньги приобретают вещи и снаряжение для военных. В зону спецоперации отправилось уже несколько "Буханок". Очередной автомобиль – теперь уже скорой помощи – передадут из Геленджика.

Его приобрели специально для отправки в зону СВО. С инициативой закупить машину для бойцов выступили медики города-курорта. Предложение врачей поддержал глава Геленджика Алексей Богодистов.

Машину скорой помощи приобрели по инициативе врачей Фото: t.me/gelpriboy

После инициативы медиков в городе закупили автомобиль высокой проходимости. Ранее аналогичную технику использовали в качестве реанимобилей. Теперь в зоне СВО на приобретенной машине будут перевозить раненых бойцов. Как отмечают специалисты, на передовой необходима именно такая техника без сложных запчастей.

К слову, машину подготавливают для отправки, учитывая условия боевых действий. В автомобиле, в частности, доработали двигатель, ходовую часть, оборудовали специальной аппаратурой и электроникой.

В ближайшие дни автомобиль передадут участникам специальной операции. Подготовленную машину из Геленджика перевезут в Запорожскую область.

Напомним, ранее «КП» - Кубань» рассказывала о том, что предприниматель из Армавира Константин Дублинский часто бывает с гуманитарной миссией в ДНР. Возит бойцам продукты, одежду, необходимые товары. Мотается туда уже восемь месяцев. А недавно отвез ребятам на передовую так нужный им УАЗ. Причем в первый же день машина прошла «боевое крещение» и теперь считается счастливой.

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